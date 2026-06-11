Инфляция, выборы и уступки: Как война с Ираном тянет США в пучину экономического краха

США ожидает экономический крах из-за войны с Ираном. Белому дому приходится прибегать к эскалационной риторике, чтобы «сохранить лицо» после того, как Тегеран сбил американский военный вертолёт Apache. Об этом NEWS.ru заявил политолог Малек Дудаков.

Для сторонников президента США Дональда Трампа ситуация складывается непростая, ведь потенциал Ирана высок, а у США проблемы с ПВО и нехватка противоракет. На главу Штатов давит множество внутренних факторов. Инфляция в мае выросла до 4,2% (рекорд за три года), впереди, вероятно, повышение ключевой ставки, что ударит по экономике.

Вашингтон пытается наносить точечные удары, выдавая их за победу. Иран давит на больную точку: закрытие Ормузского пролива вызывает топливный кризис в США, что рушит рейтинги Трампа перед выборами в Конгресс. Поэтому полномасштабная война невозможна, указал эксперт.

«Недавно прошла информация, что разблокировали $3 млрд активов Ирану и их даже привезли их в Тегеран. Это показывает, что американцы действительно находятся в тяжёлом положении, поэтому приходится идти на такие серьёзные уступки не в первый раз. И я думаю, что точно не последний», — заключил Дудаков.