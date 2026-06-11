«Рекордный бюджет»: США накачивают армию деньгами перед выборами, несмотря на перемирие с Ираном
Американист Торопов: Конгресс США выделит Пентагону ещё $350 миллиардов
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Президент США Дональд Трамп потребовал от Конгресса срочно принять закон Recon 3.0 о дополнительном выделении Пентагону $350 млрд — для выхода на общий военный бюджет Штатов в $1,5 трлн. Средства пойдут на модернизацию ПВО и наращивание выпуска самолётов, сообщает «Ридус» со ссылкой на американиста Егора Торопова.
Бюджет Минобороны США может стать рекордным. План реалистичен и является приоритетом республиканцев, которые его легко проведут как минимум до промежуточных выборов, считает эксперт.
«Увеличение бюджета Пентагона реалистично, уже неоднократно заявляется о таких планах. Это приоритет Республиканской партии, и как минимум, для до промежуточных выборов законопроект можно легко принять. Связь этого с боевыми действиями в Иране опосредована, ведь обостряется международная обстановка в целом», – заявил Торопов.
При этом текущий ирано-американский конфликт не перерастает в полномасштабную войну. Фактическое перемирие длится уже более двух месяцев, а мирное соглашение рано или поздно подпишут, заключил американист.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что США в рамках новой серии атак на Иран выпустили 49 крылатых ракет Tomahawk. Некоторые цели располагались в 65 километрах от Тегерана. До этого поступали данные о взрывах в нескольких иранских городах. Ударам подверглись порт Кенган, город Бендер-Аббас и округ Минаб. Кроме того, взрывы слышали в районе островов Кешм и Хенгам. Несколько человек погибли.
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