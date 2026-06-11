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Регион
11 июня, 08:47

«Рекордный бюджет»: США накачивают армию деньгами перед выборами, несмотря на перемирие с Ираном

Американист Торопов: Конгресс США выделит Пентагону ещё $350 миллиардов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп потребовал от Конгресса срочно принять закон Recon 3.0 о дополнительном выделении Пентагону $350 млрд — для выхода на общий военный бюджет Штатов в $1,5 трлн. Средства пойдут на модернизацию ПВО и наращивание выпуска самолётов, сообщает «Ридус» со ссылкой на американиста Егора Торопова.

Бюджет Минобороны США может стать рекордным. План реалистичен и является приоритетом республиканцев, которые его легко проведут как минимум до промежуточных выборов, считает эксперт.

«Увеличение бюджета Пентагона реалистично, уже неоднократно заявляется о таких планах. Это приоритет Республиканской партии, и как минимум, для до промежуточных выборов законопроект можно легко принять. Связь этого с боевыми действиями в Иране опосредована, ведь обостряется международная обстановка в целом», – заявил Торопов.

При этом текущий ирано-американский конфликт не перерастает в полномасштабную войну. Фактическое перемирие длится уже более двух месяцев, а мирное соглашение рано или поздно подпишут, заключил американист.

США завершили новую серию ударов по Ирану, опубликовав видео ракетных запусков
США завершили новую серию ударов по Ирану, опубликовав видео ракетных запусков

Ранее Дональд Трамп сообщил, что США в рамках новой серии атак на Иран выпустили 49 крылатых ракет Tomahawk. Некоторые цели располагались в 65 километрах от Тегерана. До этого поступали данные о взрывах в нескольких иранских городах. Ударам подверглись порт Кенган, город Бендер-Аббас и округ Минаб. Кроме того, взрывы слышали в районе островов Кешм и Хенгам. Несколько человек погибли.

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Владимир Озеров
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