«Рекордный бюджет»: США накачивают армию деньгами перед выборами, несмотря на перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп потребовал от Конгресса срочно принять закон Recon 3.0 о дополнительном выделении Пентагону $350 млрд — для выхода на общий военный бюджет Штатов в $1,5 трлн. Средства пойдут на модернизацию ПВО и наращивание выпуска самолётов, сообщает «Ридус» со ссылкой на американиста Егора Торопова.

Бюджет Минобороны США может стать рекордным. План реалистичен и является приоритетом республиканцев, которые его легко проведут как минимум до промежуточных выборов, считает эксперт.

«Увеличение бюджета Пентагона реалистично, уже неоднократно заявляется о таких планах. Это приоритет Республиканской партии, и как минимум, для до промежуточных выборов законопроект можно легко принять. Связь этого с боевыми действиями в Иране опосредована, ведь обостряется международная обстановка в целом», – заявил Торопов.

При этом текущий ирано-американский конфликт не перерастает в полномасштабную войну. Фактическое перемирие длится уже более двух месяцев, а мирное соглашение рано или поздно подпишут, заключил американист.