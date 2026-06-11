CNN: Иран после громких обещаний Трампа заминировал остров Харк

На иранском острове Харк принимаются меры на случай возможной высадки американского военного контингента. Как передаёт телеканал CNN, ссылающийся на информированные источники, береговая линия уже нашпигована минами.

Помимо этого, как уточняется в репортаже, туда же стянуты свежие расчёты ПВО и ракетные комплексы дополнительно к уже имеющимся. По сведениям журналистов, Тегеран всерьёз рассматривает сценарий с морской десантной операцией сил США.

Остров Харк служит главным нефтяным узлом Ирана в Персидском заливе, обеспечивая транзит приблизительно 90% всего морского экспорта сырой нефти государства. В 2026 году именно эта стратегическая точка подверглась массированной ракетной атаке со стороны Соединённых Штатов. Согласно разным источникам, количество нанесённых по острову ударов варьируется от пятисот до пятисот пятидесяти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы в «недалёком будущем» захватят иранский остров Харк, а также другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. Он пояснил, что это необходимо для установления полного контроля над иранскими рынками нефти и газа, проведя параллель с ситуацией в Венесуэле. Кроме того, глава Белого дома анонсировал новые удары по Ирану уже сегодня вечером. По утверждению Трампа, флот, военно-воздушные силы, радары и противовоздушная оборона Тегерана якобы уже уничтожены.