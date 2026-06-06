Трамп назвал два варианта завершения конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится либо соглашением, либо более трудным способом. Об этом республиканец сказал во время круглого стола по поддержке фермеров.

По словам американского лидера, Вашингтон рассматривает два варианта развития ситуации. Один из них связан с подписанием договорённостей, второй — с продолжением давления на Тегеран.

«Всё закончится либо на бумаге, либо более трудным способом, хотя можно сказать — гораздо более лёгким способом», — сказал Трамп.

Президент США также заявил, что у Ирана больше нет кораблей. Он добавил, что американская морская блокада действует «просто невероятно».

Ранее Трамп назвал ситуацию вокруг Ирана «большим успехом» для США. Он заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает против появления у Тегерана ядерного оружия. По словам американского лидера, развитие ситуации идёт в нужном направлении. При этом республиканец не раскрыл детали переговоров и не уточнил, какие конкретные шаги стороны могут предпринять дальше.