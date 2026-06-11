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Война на Ближнем Востоке

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Регион
11 июня, 20:06

США и Иран могут подписать документы о мире в выходные, заявил Трамп

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

США и Иран достигли договорённостей о прекращении войны. Документы могут подписать в ближайшие дни, возможно, в Европе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

По словам республиканца, Вашингтон и Тегеран уже согласовали ключевые условия прекращения боевых действий. Теперь сторонам нужно завершить оформление документов.

«Мы только что достигли отличных договорённостей о прекращении войны с Ираном. Мы закончим оформление документов. Это должно быть сделано в течение нескольких дней», — сказал хозяин Белого дома.

Американский лидер допустил, что соглашения могут подписать уже в предстоящие выходные. Он уточнил, что церемония может пройти в Европе. Трамп также заявил, что Ормузский пролив официально откроют после подписания договорённостей. По его словам, на возможной церемонии может присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Президент США отметил, что сам не планирует участвовать в европейской встрече. При этом он подчеркнул, что подписание может состояться «скоро, очень скоро».

Трамп: США не снимут морскую блокаду до заключения сделки с Ираном
Трамп: США не снимут морскую блокаду до заключения сделки с Ираном

Ранее Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Он пояснил, что это решение приняли после того, как переговоры с иранской стороной получили одобрение высшего руководства Исламской Республики. Основные положения будущей сделки уже согласовали с участием США, Израиля и ряда ближневосточных стран. При этом военно-морская блокада Ирана сохранится до окончательного подписания документа. Дата и место подписания пока остаются неизвестными.

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Антон Голыбин
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