США и Иран могут подписать документы о мире в выходные, заявил Трамп

США и Иран достигли договорённостей о прекращении войны. Документы могут подписать в ближайшие дни, возможно, в Европе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

По словам республиканца, Вашингтон и Тегеран уже согласовали ключевые условия прекращения боевых действий. Теперь сторонам нужно завершить оформление документов.

«Мы только что достигли отличных договорённостей о прекращении войны с Ираном. Мы закончим оформление документов. Это должно быть сделано в течение нескольких дней», — сказал хозяин Белого дома.

Американский лидер допустил, что соглашения могут подписать уже в предстоящие выходные. Он уточнил, что церемония может пройти в Европе. Трамп также заявил, что Ормузский пролив официально откроют после подписания договорённостей. По его словам, на возможной церемонии может присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Президент США отметил, что сам не планирует участвовать в европейской встрече. При этом он подчеркнул, что подписание может состояться «скоро, очень скоро».

Ранее Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Он пояснил, что это решение приняли после того, как переговоры с иранской стороной получили одобрение высшего руководства Исламской Республики. Основные положения будущей сделки уже согласовали с участием США, Израиля и ряда ближневосточных стран. При этом военно-морская блокада Ирана сохранится до окончательного подписания документа. Дата и место подписания пока остаются неизвестными.