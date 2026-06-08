Трамп пригрозил Нетаньяху лишить помощи Израиль при новых ударах по Ирану
Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok
Дональд Трамп предупредил Биньямина Нетаньяху о возможных последствиях новых ударов по Ирану. Президент США допустил отказ в помощи Израилю, если Тель-Авив продолжит эскалацию. Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу «N12».
«Я сказал <...> тебе стоит быть очень осторожным в своих действиях, потому что скоро ты можешь остаться один на один с Ираном», — заявил Трамп.
Американский политик добавил, что пять стран региона участвуют в посреднических усилиях между США и Ираном. Эти государства попросили Трампа повлиять на Нетаньяху. Цель — прекратить атаки на Иран и продвинуться в переговорах по глобальному соглашению.
«Сегодня утром иранцы связались с нами и заявили, что больше не будут совершать нападения на Израиль. Они попросили нас сказать Израилю, чтобы он прекратил атаки. Я позвонил [Нетаньяху] и заставил его остановиться», — добавил Трамп.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 июня. Израиль совершил авианалёт на Бейрут. В ответ Корпус стражей исламской революции выпустил баллистические ракеты по северным территориям Израиля. Стороны продолжили обмениваться ударами. На этом фоне Дональд Трамп призвал Биньямина Нетаньяху прекратить эскалацию. Американский лидер хочет сохранить переговоры по ядерной программе Ирана.
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