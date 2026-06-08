Трамп пригрозил Нетаньяху лишить помощи Израиль при новых ударах по Ирану

Дональд Трамп предупредил Биньямина Нетаньяху о возможных последствиях новых ударов по Ирану. Президент США допустил отказ в помощи Израилю, если Тель-Авив продолжит эскалацию. Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу «N12».

«Я сказал <...> тебе стоит быть очень осторожным в своих действиях, потому что скоро ты можешь остаться один на один с Ираном», — заявил Трамп.

Американский политик добавил, что пять стран региона участвуют в посреднических усилиях между США и Ираном. Эти государства попросили Трампа повлиять на Нетаньяху. Цель — прекратить атаки на Иран и продвинуться в переговорах по глобальному соглашению.

«Сегодня утром иранцы связались с нами и заявили, что больше не будут совершать нападения на Израиль. Они попросили нас сказать Израилю, чтобы он прекратил атаки. Я позвонил [Нетаньяху] и заставил его остановиться», — добавил Трамп.