Иран объявил о прекращении ударов по Израилю

Власти Ирана объявили о прекращении ракетных ударов по Израилю. Там отметили, что уже причин

«Мы нанесли болезненный удар Израилю и прекращаем операцию. Нелегитимный сионистский режим должен извлечь урок», — говорится в заявлении вооружённых сил страны.

При этом в Тегеране предупредили Тель-Авив о более сокрушительных ударах в случае атаки на Ливан.

По данным СМИ, Израиль и США передали Тегерану сигнал, что если он прекратит удары, то и атак на территорию ИРИ больше не будет.

Напомним, ранее израильские ВВС нанесли удар по Бейруту, не объявляя предупреждения. Атака стала ответом на обстрелы со стороны ливанской «Хезболлы», уверяют в Тель-Авиве. Иранский Корпус стражей исламской революции в ответ запустил несколько баллистических ракет по северным территориям Израиля, назвав это «предупреждением» с требованием прекратить агрессию против Ливана. После этого уже ЦАХАЛ запустила снаряды по Исламской Республике.

На этом фоне Вашингтон оказался в непростой ситуации: президент США Дональд Трамп призвал стороны прекратить агрессию, чтобы сохранить переговоры по ядерной сделке, фактически дав понять, что ключевую роль в регионе играют США, а не Израиль.