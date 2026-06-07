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7 июня, 14:31

«Придём с ними или без них»: Трамп пообещал любой ценой забрать уран у Ирана

Трамп пригрозил Ирану военным путём изъять уран при провале переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изымет высокообогащённый уран у Ирана вне зависимости от результатов переговоров. Он также пригрозил Тегерану силовым сценарием в случае отказа от сделки.

«Мы придём [за ураном] с ними или без них. При этом по нам никто не будет стрелять. Если мы не заключим сделку, тогда мы устраним их очень жёстко военным путём», — заявил американский лидер.

Иран может отдать уран России в рамках сделки с США, заявил американист
Иран может отдать уран России в рамках сделки с США, заявил американист

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о готовности Москвы повторить опыт 2015 года и вывезти обогащённый уран из Ирана, если такая необходимость возникнет. Он отметил, что страна не навязывает свои услуги, но уже проинформировала и США, и Иран о готовности помочь. Глава государства напомнил, что ещё в 2015 году участие Москвы, включая вывоз обогащённого урана, легло в основу Совместного всеобъемлющего плана действий.

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Александра Мышляева
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