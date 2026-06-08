Удары возмездия: Иран отрапортовал о разрушительных последствиях атаки для Израиля

Ранее Иран официально объявил о прекращении военной операции против Израиля, нанеся при этом «болезненный ответный удар» в ответ на действия Израиля на юге Ливана. Несмотря на паузу, Тегеран предупредил, что готов применить «гораздо более жёсткие и сокрушительные меры» в случае продолжения израильской агрессии, в том числе на ливанской территории. В свою очередь, Израиль, который нанёс удары по иранскому нефтехимическому комплексу и военным объектам, также дал понять, что не примет новую «формулу эскалации», когда атаки на союзников Ирана ведут к обстрелам израильских городов. На фоне взаимных угроз президент США Дональд Трамп призвал стороны немедленно прекратить перестрелку, заявив, что Вашингтон близок к заключению финального соглашения с Тегераном, и призвал Тель-Авив не срывать переговорный процесс.