300 миллиардов и ослабление санкций: Как Россия может помочь США и Ирану заключить сделку

России важно выстраивать отношения со странами Персидского залива и выступать дипломатическим посредником в ближневосточном урегулировании, прежде всего чтобы помочь заключить сделку между США и Ираном, заявил востоковед Дмитрий Бридже, комментируя новый виток конфликта между ИРИ и Тегераном, который грозит глубочайшим энергетическим кризисом.

По его словам, отсутствие мирного соглашения или резкие политические изменения в Тегеране нанесут серьёзный удар по стратегическим интересам Москвы в регионе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Вашингтон уже пригрозил ИРИ высадкой спецназа и продолжением блокады, если не удастся договориться.

От потенциальной сделки между Вашингтоном и Тегераном Москва могла бы получить выгодные условия по Украине, а затем договориться с США о разблокировке 300 миллиардов долларов замороженных российских активов и об ослаблении санкций, отметил политолог в интервью «Царьграду».