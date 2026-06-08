300 миллиардов и ослабление санкций: Как Россия может помочь США и Ирану заключить сделку
Востоковед Бридже: России важно помочь заключить сделку между США и Ираном
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России важно выстраивать отношения со странами Персидского залива и выступать дипломатическим посредником в ближневосточном урегулировании, прежде всего чтобы помочь заключить сделку между США и Ираном, заявил востоковед Дмитрий Бридже, комментируя новый виток конфликта между ИРИ и Тегераном, который грозит глубочайшим энергетическим кризисом.
По его словам, отсутствие мирного соглашения или резкие политические изменения в Тегеране нанесут серьёзный удар по стратегическим интересам Москвы в регионе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Вашингтон уже пригрозил ИРИ высадкой спецназа и продолжением блокады, если не удастся договориться.
От потенциальной сделки между Вашингтоном и Тегераном Москва могла бы получить выгодные условия по Украине, а затем договориться с США о разблокировке 300 миллиардов долларов замороженных российских активов и об ослаблении санкций, отметил политолог в интервью «Царьграду».
Напомним, ранее Иран возобновил ракетные атаки по Израилю. В штабе вооружённых сил потребовали прекратить атаки на юг Ливана. Армия обороны Израиля нанесла ответные удары. В частности, ЦАХАЛ ударил по нефтехимическому комплексу в ИРИ.
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