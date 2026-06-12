Axios: Заявление Трампа о переговорах с Ираном застигло врасплох Нетаньяху

Заявление американского лидера Дональда Трампа о продвижении в переговорах с Ираном стало неожиданным для израильского руководства. По информации Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не был заранее поставлен в известность о планируемом публичном заявлении и узнал о нём уже постфактум.

«Нетаньяху не был заранее предупрежден и оказался застигнут врасплох, когда Трамп обнародовал своё первое заявление по поводу сделки», — говорится в материале.

Трамп в общении с прессой развил тему, заявив, что, по его пониманию, иранские власти готовы поддержать подписание договорённостей с США. Он допустил, что формальное оформление сделки может произойти в ближайшие выходные на территории Европы. Однако Тегеран опроверг заявление республиканца. Согласно МИД Ирана, стороны пока не согласовали ни место, ни сроки подписания возможного соглашения. Они назвали сообщения о скором заключении сделки предположениями, которые не имеют окончательного подтверждения.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану отменены в связи с достижением консенсуса по условиям будущего соглашения. Он пояснил, что это решение было принято после того, как переговоры с иранской стороной получили одобрение высшего руководства Исламской Республики. Глава Белого дома также отметил, что основные положения будущей сделки уже согласованы при участии США, Израиля и ряда ближневосточных стран.