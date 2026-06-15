«Трамп может проучить Нетаньяху»: Как США и Европа расшатают коалицию премьера Израиля

Единственным проигравшим от сделки между Ираном и Соединёнными Штатами станет Израиль, а Тель-Авив может столкнуться с жёстким давлением со стороны Вашингтона и Евросоюза. Такой прогноз в беседе с сайтом МК.ru дал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

По словам эксперта, жизнеспособность соглашения будет зависеть от позиции крупных европейских стран — Франции, Германии, Италии и отчасти Британии, которые всегда выступали третьей стороной в американо-иранских договорённостях и заинтересованы в ближневосточном мире.

«Трамп может проучить Нетаньяху. Если американцы и Евросоюз объединятся, давление на Израиль будет просто огромное. Расшатать коалицию Нетаньяху — решаемая задача», — заявил Баширов.

Он отметил, что подписей Израиля под документом нет, и Нетаньяху, оказавшийся в сложной внутриполитической ситуации перед осенними выборами, попытается сорвать договорённости. Однако Трамп имеет возможность не обращать на это внимания, за исключением пункта о прекращении огня, который включает и израильские удары по Ливану.

Баширов подчеркнул, что если США и Европа объединятся, давление на израильские элиты будет огромным — расшатать коалицию Нетаньяху вполне реально. При этом, по мнению политолога, возможен парадоксальный сценарий, при котором США и Иран прекратят атаковать друг друга, но встречные удары между Ираном и Израилем продолжатся.

Без американских разведданных, систем ПВО и поддержки ближневосточных монархий шансы еврейского государства резко сократятся. Риск использования Тель-Авивом ядерного оружия, добавил профессор, очень низок, а ключевая проблема Израиля сегодня — это не сам Иран, а сетевые структуры «Хезболлы» и ХАМАС, которые снабжаются Тегераном.

Ранее сообщалсь, что отношения президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ухудшаются: Трамп ищет выход из затянувшейся войны с Ираном, которая потеряла популярность в США, а его рейтинги падают. Нетаньяху, напротив, нужно разжигать конфликт, так как его правящая коалиция рассыпается и предстоят досрочные выборы; он не имеет другого выхода, кроме эскалации, и после возможного проигрыша на выборах может столкнуться с возобновлением уголовных преследований.