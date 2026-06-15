«Час X настал»: В Иране заявили о готовности пусковых установок к ответу на израильские удары

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти сделал резкое заявление на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, пусковые установки иранских вооружённых сил приведены в полную готовность, и настал «час X» для ответа на действия Израиля. Соответствующее сообщение появилось на его странице в соцсети X.

Поводом для эскалации риторики стала атака израильских ВВС на ливанскую столицу Бейрут. Велаяти подчеркнул, что терпение Тегерана исчерпано.

«Пусковые установки Ирана приведены в готовность, настал «час X» для ответа на израильские удары. Терпение Тегерана исчерпано из-за атаки ВВС Израиля на Бейрут», – написал советник.

На этом угрозы не закончились. Велаяти предупредил, что в случае продолжения конфликта Иран намерен задействовать стратегические проливы, через которые проходит значительная часть мировой торговли.

«Если пламя зла в Ливане не погаснет, два мощных географических орудия, Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, сожмут ваши экономические артерии до стратегического удушья», – предупредил он.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Пакистана Шариф Шахбаз объявил о мирном соглашении между США и Ираном, которое предусматривает немедленное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Официальная церемония подписания, по его данным, должна состояться 19 июня в Швейцарии.