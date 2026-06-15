Трамп фразой «пусть течёт нефть» объявил о снятии блокады с Ормуза

Президент США Дональд Трамп лично подтвердил информацию о заключении мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.

В отличие от предыдущих сообщений, которые делали посредники, Трамп раскрыл конкретные практические шаги в рамках достигнутых договорённостей. В первую очередь речь идёт о разблокировке одного из самых стратегически важных морских путей в мире.

«Соглашение с Исламской Республикой Иран теперь завершено. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю беспрепятственное открытие Ормузского пролива и одновременно с этим разрешаю немедленно снять военно-морскую блокаду Соединённых Штатов», – написал Трамп, добавив фразу «пусть течёт нефть!»

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы и является ключевой артерией для мировых поставок нефти. Через него проходит около 20 процентов всей нефти, потребляемой в мире. Введение блокады со стороны США ранее серьёзно осложняло судоходство и накаляло обстановку в регионе.

Ранее премьер-министр Пакистана Шариф Шахбаз сообщил о мирном соглашении между США и Ираном, заявив о немедленном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Тогда же он назвал дату официальной церемонии подписания – 19 июня в Швейцарии. Теперь американский лидер лично подтвердил информацию, добавив важную деталь о разблокировке стратегически важного пролива.