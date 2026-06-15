Трамп: США не будут спешить с изъятием ядерного топлива Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен в ближайшее время спешить с вопросом изъятия у Ирана запасов высокообогащенного ядерного топлива.

В интервью The Wall Street Journal американский лидер отметил, что этот вопрос не является срочным и будет рассматриваться позже.

«Мы займемся ядерной пылью позже, когда будем готовы войти и сделать это. Я бы сказал, что в течение следующего месяца или двух, спешить некуда», — заявил Трамп.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщил, что договорённость с Ираном близка к финалу и может быть обнародована уже сегодня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл журналистам детали беседы, часть которой была посвящена ситуации вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.