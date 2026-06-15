Премьер Пакистана объявил о мирном соглашении США и Ирана

Премьер-министр Пакистана Шариф Шахбаз подтвердил: после интенсивных переговоров между Соединёнными Штатами и Исламской Республикой достигнуто мирное соглашение. Официальное сообщение появилось в соцсетях пакистанского премьера.

По словам Шахбаза, достигнутые договорённости предусматривают немедленное и полное прекращение военных действий.

«После интенсивных переговоров мы рады объявить, что мирное соглашение между Соединёнными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран достигнуто. Обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан», – написал премьер Пакистана.

Пакистанский лидер также раскрыл дату и место официальной церемонии подписания. Согласно его информации, документ будет скреплён подписями в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Детали переговорного процесса и конкретные пункты соглашения пока не разглашаются.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщил, что договорённость с Ираном близка к финалу и может быть обнародована уже сегодня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл журналистам детали беседы, часть которой была посвящена ситуации вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Американский лидер рассчитывает, что итоги сложных, но успешных переговоров скоро станут достоянием общественности.