ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 21:40

Премьер Пакистана объявил о мирном соглашении США и Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Премьер-министр Пакистана Шариф Шахбаз подтвердил: после интенсивных переговоров между Соединёнными Штатами и Исламской Республикой достигнуто мирное соглашение. Официальное сообщение появилось в соцсетях пакистанского премьера.

По словам Шахбаза, достигнутые договорённости предусматривают немедленное и полное прекращение военных действий.

«После интенсивных переговоров мы рады объявить, что мирное соглашение между Соединёнными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран достигнуто. Обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан», – написал премьер Пакистана.

Пакистанский лидер также раскрыл дату и место официальной церемонии подписания. Согласно его информации, документ будет скреплён подписями в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Детали переговорного процесса и конкретные пункты соглашения пока не разглашаются.

Путин позвонил Трампу в юбилей: Состоялся первый за полтора месяца разговор президентов РФ и США
Путин позвонил Трампу в юбилей: Состоялся первый за полтора месяца разговор президентов РФ и США

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщил, что договорённость с Ираном близка к финалу и может быть обнародована уже сегодня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл журналистам детали беседы, часть которой была посвящена ситуации вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Американский лидер рассчитывает, что итоги сложных, но успешных переговоров скоро станут достоянием общественности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Пакистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar