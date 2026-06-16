«Будет лежать в виде сугроба»: Чем грозят Украине поставки ядерного топлива от британцев

Лондон не намерен вывозить из Украины отработавшее ядерное топливо после его использования. Об этом заявил бывший инспектор Госатомнадзора Владимир Кузнецов в беседе с «Газетой.ru». По его словам, британцы повторяют схему Штатов: поставляют обогащённый уран по всему миру, но обратно его не забирают.

Киеву придётся хранить опасные отходы «веками», предупредил специалист. Главная угроза — возможность использовать эти материалы для создания «грязной» бомбы.

«Как раз из отходов потом сделать какие-то взрывные устройства — тут уже карты в руки», — отметил Кузнецов.

Он также объяснил, что отработавшее топливо опасно не только как компонент для зарядов, но и своим излучением. Приближаться к нему без спецсредств смертельно. Эксперт привёл наглядный пример:

«Оно у вас лежит в виде сугроба. Если ты подойдёшь к нему на расстояние 15 метров в течение 10–15 минут, побудешь, поглазеешь – ты не жилец. Всё. Это острая лучевая болезнь. Человек на глазах угасает за две–три недели», — рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что Британия выделит Украине $280 млн на поставки обогащённого урана для АЭС. В канцелярии премьера Соединённого Королевства уточнили, что финансирование будет проходить через государственное агентство UK Export Finance.