Путин заявил, что Россия продолжает поставлять уран в США

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ до сих пор поставляет уран на американский рынок. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, сотрудничество в этой сфере не прекратилось, потому что США подходят к вопросу прагматично.

«Американцы — прагматичные люди, и там, где им выгодно, ничего не прекращалось», — отметил Путин.

Ранее президент России говорил, что Москва готова повторить опыт 2015 года и вывезти обогащённый уран из Ирана, если в этом возникнет необходимость. По его словам, Россия никому не навязывает свои услуги, однако соответствующее предложение уже доведено и до американской администрации, и до иранских партнёров.