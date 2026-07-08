ВС РФ «Ланцетами» уничтожили группу безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море
Российский военнослужащий и беспилотник-камикадзе «Ланцет». Обложка © Telegram / ZALA
Вооружённые силы отразили очередную попытку ВСУ атаковать территорию России при помощи безэкипажных катеров. Ударами «Ланцетов» уничтожена группа дронов в акватории Чёрного моря, сообщило Минобороны.
«Кадры объективного контроля уничтожения группы безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожено 903 беспилотника и восемь авиабомб ВСУ.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.