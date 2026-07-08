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8 июля, 11:31

ВС РФ «Ланцетами» уничтожили группу безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море

Российский военнослужащий и беспилотник-камикадзе «Ланцет». Обложка © Telegram / ZALA

Российский военнослужащий и беспилотник-камикадзе «Ланцет». Обложка © Telegram / ZALA

Вооружённые силы отразили очередную попытку ВСУ атаковать территорию России при помощи безэкипажных катеров. Ударами «Ланцетов» уничтожена группа дронов в акватории Чёрного моря, сообщило Минобороны.

«Кадры объективного контроля уничтожения группы безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожено 903 беспилотника и восемь авиабомб ВСУ.

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Матвей Константинов
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