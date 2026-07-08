Владимир Зеленский провёл переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Подробности встречи на полях саммита в Анкаре он раскрыл в личном блоге.

По его словам, центральной темой обсуждения стали перспективы совместной работы над антибаллистической защитой в Европе. Киевский лидер заявил, что такая система должна добавить безопасности как Украине, так и каждой европейской стране. Кроме того, стороны затронули вопрос поставок ракет для систем противовоздушной обороны киевскому режиму.

Ранее New York Post сообщал, что Киев отверг мирный план президента США Дональда Трампа и требует пересмотра условий мирного соглашения с Россией. В контексте грядущей встречи на саммите НАТО Зеленский пытается убедить американского лидера, что Украина сохраняет влияние и заслуживает более выгодных условий. Киевские чиновники считают, что для прекращения конфликта нужно усилить давление на Москву, а не обсуждать прежние варианты соглашений.