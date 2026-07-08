Украина отвергла предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план по урегулированию конфликта и выступила за пересмотр условий соглашения. О решении Владимира Зеленского сообщает New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, перед встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского на саммите НАТО Киев пытается убедить американского лидера в том, что сохраняет влияние на ход событий и может рассчитывать на более выгодные условия. Как пишет NYP, киевские чиновники считают, что для завершения конфликта необходимо усилить давление на Москву, а не обсуждать прежние варианты договорённостей.

«Украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта потребуется изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по очередному варианту того же мирного соглашения», — говорится в публикации.

В СМИ появлялась информация о 28-пунктном плане Трампа. Среди возможных положений назывались признание Вашингтоном Крыма и Донбасса российскими, сокращение американской военной помощи Украине, изменение статуса русского языка и Украинской православной церкви, а также уменьшение численности ВСУ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что приоритетом российских сил остаётся полное освобождение Донбасса и Новороссии, и Москва не намерена спасать киевский режим, несмотря на предложения Украины ограничить боевые действия новыми территориями. Он отметил, что ВСУ испытывают катастрофический дефицит личного состава, а российские войска уверенно продвигаются.