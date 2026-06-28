Президент Владимир Путин подчеркнул, что приоритетом для российских сил остается полное освобождение Донбасса и Новороссии. Заявление прозвучало в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам президента, украинская сторона предлагала ограничить боевые действия только новыми территориями, однако в планы Москвы не входит спасение киевского режима. Сейчас подразделения ВСУ испытывают катастрофический дефицит личного состава.

На этом фоне российские войска уверенно продвигаются вперед, формируя зону безопасности в Сумской области. Эта задача была поставлена после вторжения противника в Курскую область и непрекращающихся атак на приграничье.

Отдельно лидер страны прокомментировал ситуацию на Сумском и Волчанском направлениях. Действия армии там направлены исключительно на создание буферной полосы вдоль государственных рубежей.

При этом Владимир Путин отметил, что Киев пытается отвлечь Вооруженные силы РФ от решения приоритетных задач. Противник может предпринять неожиданные, с его точки зрения, атаки ограниченными силами спецподразделений.

Цель таких манёвров — заставить российское командование рассредоточить внимание и ресурсы. Однако главным ориентиром, как подчеркнул верховный главнокомандующий, было и остается окончательное освобождение Донбасса и Новороссии.