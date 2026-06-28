Путин: ВС РФ прорвали трёхуровневую линию обороны в зоне группировки «Центр»

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным заявил о серьёзном тактическом успехе российских войск. По его словам, в зоне ответственности группировки «Центр» был осуществлён прорыв мощного оборонительного эшелона противника.

«Важные события произошли в зоне ответственности группировки «Центр». Здесь наши войска прорвали трёхуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 м на четырех участках и ведут бои по овладению оборонительным рубежом», — сказал глава государства.