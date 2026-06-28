Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска находятся всего в 10,5 километра от Сум. В беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным он отметил, что этот город, несмотря на относительно небольшие размеры, насчитывает свыше 30 тысяч зданий.

Глава государства сделал это заявление в контексте обсуждения формируемой зоны безопасности, подчеркнув стремительное продвижение Вооруженных сил РФ на данном направлении.

«Кстати, до города Сумы — областной центр, он небольшой город, но все-таки, по-моему, свыше 30 тыс. зданий, — до города Сумы осталось где-то 10,5 км», — сказал глава государства в ответ на вопрос о формируемой зоне безопасности.

Лидер РФ отметил, что Армия России действует решительно на Сумском направлении.