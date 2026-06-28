Первый батальон 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины несёт значительные потери в районе села Рыжевка Сумской области. Об этом сообщили в силовых структурах, пишет РИА «Новости»

Анализ некрологов уничтоженных украинских военнослужащих показал, что в июне подразделение понесло существенные потери. Собеседник агентства уточнил, что причины связаны с успешными действиями российских расчётов FPV-дронов и артиллерийских подразделений. Информация о точном количестве потерь не приводится.

Ранее сообщалось, что российские военные отбивают все попытки атак ВСУ на Купянском направлении. Украинская бригада «Хартия» несёт тяжёлые потери в бессмысленных штурмах.