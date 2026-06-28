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Опубликовано 28 июня, 03:23

Дроны выжигают оборону: Батальон терробороны ВСУ терпит крах под Сумами

РИАН: 103-я бригада теробороны ВСУ несёт большие потери в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Первый батальон 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины несёт значительные потери в районе села Рыжевка Сумской области. Об этом сообщили в силовых структурах, пишет РИА «Новости»

Анализ некрологов уничтоженных украинских военнослужащих показал, что в июне подразделение понесло существенные потери. Собеседник агентства уточнил, что причины связаны с успешными действиями российских расчётов FPV-дронов и артиллерийских подразделений. Информация о точном количестве потерь не приводится.

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Ранее сообщалось, что российские военные отбивают все попытки атак ВСУ на Купянском направлении. Украинская бригада «Хартия» несёт тяжёлые потери в бессмысленных штурмах.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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