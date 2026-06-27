«Подтверждаем потерю»: ВСУ лишились ещё одного МиГ-29 в Полтавской области

Воздушные силы Вооружённых сил Украины подтвердили потерю истребителя МиГ-29. Инцидент произошёл в ночь на 27 июня 2026 года на территории Полтавской области, когда самолеё выполнял боевое задание. Связь с ним была утрачена, после чего подтверждена потеря.

«Ночью 27 июня была потеряна связь с истребителем МиГ-29, который выполнял боевое задание в Полтавской области. Подтверждаем потерю самолёта», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пилот успешно катапультировался.

Ранее Минобороны России проинформировало об уничтожении двух истребителей МиГ-29, принадлежащих ВСУ. Согласно сообщению ведомства, эти самолёты были поражены на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.