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Опубликовано 27 июня, 11:45

«Подтверждаем потерю»: ВСУ лишились ещё одного МиГ-29 в Полтавской области

Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя МиГ-29 в Полтавской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E.Kryzhanivskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E.Kryzhanivskyi

Воздушные силы Вооружённых сил Украины подтвердили потерю истребителя МиГ-29. Инцидент произошёл в ночь на 27 июня 2026 года на территории Полтавской области, когда самолеё выполнял боевое задание. Связь с ним была утрачена, после чего подтверждена потеря.

«Ночью 27 июня была потеряна связь с истребителем МиГ-29, который выполнял боевое задание в Полтавской области. Подтверждаем потерю самолёта», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пилот успешно катапультировался.

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Ранее Минобороны России проинформировало об уничтожении двух истребителей МиГ-29, принадлежащих ВСУ. Согласно сообщению ведомства, эти самолёты были поражены на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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