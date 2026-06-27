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Опубликовано 27 июня, 11:10

МиГи не взлетели: ВС РФ накрыли два украинских истребителя с боекомплектом прямо на стоянке

ВС РФ уничтожили два МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области

Обложка © Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn

Обложка © Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn

Министерство обороны России проинформировало об уничтожении двух истребителей МиГ-29, принадлежащих ВСУ. Согласно сообщению ведомства, эти самолёты были поражены на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

Операторы БПЛА уничтожили боевые самолёты и наземную технику обеспечения ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Согласно данным ведомства, в ходе разведывательно-ударных действий были обнаружены два истребителя МиГ-29, готовившиеся к взлёту. Один из них находился на стоянке с боекомплектом, другой заправлялся в укрытии. После удара двумя дронами «Герань-4 сикер» оба самолёта, топливозаправщик, аэродромный агрегат и находившийся там личный состав были уничтожены.

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Ранее в Минобороны России доложили, что авиация поразила пункты временной дислокации ВСУ на территории Славянской ТЭС в районе Николаевки. Разведка выявила там позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. По целям применили три ФАБ-1500 с модулями планирования и коррекции — объективный контроль подтвердил прямые попадания.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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