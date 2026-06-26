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Регион
26 июня, 13:57

ВС РФ ударом ФАБ-1500 ликвидировали пункты дислокации ВСУ в Славянской ТЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Пункты временной дислокации подразделений ВСУ на территории Славянской ТЭС в районе Николаевки в ДНР были поражены авиационными средствами. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Разведывательными подразделениями ВС РФ на территории Славянской ТЭС в районе города Николаевка в ДНР были выявлены пункты временной дислокации подразделений 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

По координатам были применены три авиационные бомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по указанным целям в режиме реального времени. Также ведомство опубликовало кадры боевой работы экипажей ВКС России, которые выполняли поражение целей с применением корректируемых авиационных боеприпасов.

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Ранее сообщалось, что с 20 по 26 июня российские вооружённые силы нанесли серию групповых ударов по объектам, которые использовались украинскими формированиями. Действия стали ответом на атаки по гражданской инфраструктуре на территории России.

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Милена Скрипальщикова
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