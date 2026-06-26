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26 июня, 09:28

Кременчугский НПЗ в огне: Ночью Украина сотрясалась от ракетно-дроновых ударов ВС РФ

ВС РФ нанесли комбинированный удар по Кременчугу, Киеву и Запорожью

Обложка © Telegram / Оперативные сводки

Обложка © Telegram / Оперативные сводки

ВС РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Кременчугу в Полтавской области. Целями стали Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и ТЭЦ, в результате чего в городе частично отключены электроэнергия и водоснабжение.

Кроме того, прилёты зафиксированы по вражеским объектам в Сумах и оккупированном ВСУ Запорожье. В столице Незалежной, по предварительным данным, поражены военные объекты. В Запорожье после удара начался пожар на терминале транспортной компании.

Новости СВО 26 июня: Штурм Константиновки и Красного Лимана, разгром 63-й бригады ВСУ под Щуровом, ультиматум Зеленского Минску
Новости СВО 26 июня: Штурм Константиновки и Красного Лимана, разгром 63-й бригады ВСУ под Щуровом, ультиматум Зеленского Минску

Ранее ВС РФ нанесли удар по газораспределительной станции в Запорожской области. Атаку провёл расчёт «Герани» в районе Люцерны. В Минобороны пояснили, что российские военные продолжают уничтожать объекты, которые снабжают энергией предприятия украинского ВПК.

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Александра Мышляева
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