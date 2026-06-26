Новости СВО 26 июня: Штурм Константиновки и Красного Лимана, разгром 63-й бригады ВСУ под Щуровом, ультиматум Зеленского Минску Оглавление Сумская область 26 июня: удар по подстанции в Сумах ДНР 26 июня: уничтожение ВСУ в Красном Лимане Карта СВО на 26 июня 2026 года Россия уничтожает АЗС на Украине Зеленский угрожает Лукашенко: Белоруссия не хочет воевать ВС РФ наступают в двух городах ДНР и Сумской области, Россия уничтожает АЗС и ТЭЦ на подконтрольной Украине территории, посланники Зеленского приехали в Белоруссию — дайджест Life.ru. 25 июня, 21:07 Армия России зачищает юго-запад Константиновки. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 26 июня: удар по подстанции в Сумах

Армия России наступает в Сумской области. Бои идут в Бачевске. В районе Новой Гуты российские ТОСы ударили по подразделения 15-го пограничного отряда. ВС РФ наступают в Писаревке и Новой Сечи.

— Бойцы группировки «Север» закрепляются на южном берегу реки Олешня. Там наши штурмовые группы расширяют плацдарм, чтобы выходить на оперативный простор в направлении непосредственно Сум, — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.

В Сумах дроноводы уничтожили подстанцию ПС-330 кВ. Авторы канала LOSTARMOUR подсчитали, что её цена может достигать 400 миллионов рублей. И это не считая средств, затраченных на укрепления, которые не выдержали удара.

ВСУ за сутки потеряли в Сумской области свыше 120 человек, бронемашину «Козак», пикапы, квадроциклы, багги, миномёт, станцию РЭБ, БПЛА и НРТК.

ДНР 26 июня: уничтожение ВСУ в Красном Лимане

Экипажи Су-34 атаковали военные объекты ВСУ. Видео © MAX / Минобороны России

ВС РФ уничтожили в Красном Лимане 35 военнослужащих ВСУ, а также технику и склады боеприпасов.

— Подразделения 67-й дивизии, наступая в западном направлении, овладели девятью опорными пунктами противника и заняли 38 зданий, — сообщили в Министерстве обороны России.

Военкор Александр Коц отметил, что продвигаться штурмовикам помогают военные лётчики.

— Истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил шесть авиабомб по отступающим колоннам 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Щурово, — пишет Коц.

Продолжается штурм Константиновки. В юго-западной части города ВС РФ ликвидируют остатки группировки ВСУ. Под контроль России перешло ещё 127 зданий.

Под Славянском уничтожен пункт дислокации 81-й бригады. Он находился на территории Славянской ТЭС. В объект попали три ФАБ-1500.

Карта СВО на 26 июня 2026 года

Карта СВО на 26 июня 2026 года. ВС РФ заняли новые позиции у границы Курской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Россия уничтожает АЗС на Украине

Бывший министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский сообщил, что за последние два месяца Россия уничтожила больше 150 автозаправочных станций. Уже сейчас Киев формирует запасы на зиму.

— Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ, — заявили в МО РФ.

Один из последних ударов пришёлся по АЗС в Николаевской области.

Зеленский угрожает Лукашенко: Белоруссия не хочет воевать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о его встрече с представителями Владимира Зеленского. Белорусский лидер заявил, что его страна не стремится к вооружённому конфликту с Украиной.

— Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? — сказал Лукашенко.

Из Киева в адрес Минска продолжает идти воинственная риторика и выдвигаются новые требования. Лукашенко просят прекратить строительство военной инфраструктуры вдоль границы.

— Белоруссия получила от Украины необходимые сигналы относительно такой деятельности, а также всех других форматов их коллаборации с Россией в интересах затягивания и масштабирования войны, — написал Зеленский.

Руководство Украины считает, что возведение таких объектов может говорить о подготовке наступления войск Белоруссии.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 25 июня.

Авторы Даниил Черных