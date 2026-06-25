Новости СВО 25 июня: Взяли Иволжанское, зачистка Красного Лимана, ВСУ отброшены к Славянску, ультиматум Лаврова по перемирию с Украиной Оглавление Сумская область 25 июня: флаг РФ над Иволжанским Черниговская область 25 июня: эвакуация на границе, ВСУ готовят оборону ДНР 25 июня: уничтожение 120-й бригады ТрО в Красном Лимане Карта СВО на 25 июня 2026 года Украинцев призывают депортировать из Польши Ультиматум Лаврова: Переговоры без прекращения огня ВС РФ наступают в Сумской области, в Красном Лимане уничтожена 120-я бригада ТрО, объявлена эвакуация в Черниговской области, Лавров назвал условие переговоров с Украиной — дайджест Life.ru. 24 июня, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ под Славянском. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 25 июня: флаг РФ над Иволжанским

Армия России освободила Иволжанское. Против бойцов «Севера» здесь воевали подразделения 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

— Подразделения группировки «Север» продолжают углублять плацдарм в Сумской области — Иволжанское находится почти в 15 километрах к югу от границы с Сумской областью. Зону контроля можно расширить за счёт расположенных рядом сёл Новая Сечь, Храповщина, Марьино и Кияница. Это создаст предпосылки для выхода на трассу Н07, идущую на облцентр — город Сумы, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Российские войска ведут бои и за другие населённые пункты. ВС РФ наступают в Бачевске, Писаревке и Новой Сечи. Группировка «Север» продвигается вдоль железной дороги к Краснополью.

Черниговская область 25 июня: эвакуация на границе, ВСУ готовят оборону

Власти Черниговской области объявили эвакуацию в двенадцати населённых пунктах, находящихся на границе. Регион граничит и с Россией, и с Белоруссией. Последней долгое время угрожает Владимир Зеленский. Несколько дней назад он потребовал убрать ретрансляторы.

— Ретрансляторы, которые использовались для корректировки ударов по Украине с территории Белоруссии, прекратили работу, — утверждает Зеленский.

Одновременно с этим стало известно, что в приграничные районы Черниговщины переброшены поздравления 114-й бригады Территориальной обороны. По данным группировки «Север», укомплектованы они ограниченно годными солдатами.

ДНР 25 июня: уничтожение 120-й бригады ТрО в Красном Лимане

Армия России ведёт наступательные действия в Красном Лимане и Константиновке. В Министерстве обороны отметили, что в Константиновке находятся разрозненные группы противника. Под контроль ВС РФ перешло ещё 114 зданий.

— ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронеавтомобиль, 13 автомобилей, два квадроцикла, три артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами, — сообщили в МО РФ.

Россия уничтожила пункты управления БПЛА в районе населённых пунктов Беленькое и Высокоивановка. Видео © Telegram / mod_russia

В Красном Лимане уничтожены остатки подразделений 120-й бригады Территориальной обороны. Они были заблокированы в северо-западной части населённого пункта. 67-я мотострелковая дивизия заняла ещё 43 здания.

— Порядка 10 километров остаётся до восточных окраин Славянска <…> Противник в Лимане уже отодвинут на западные окраины, — рассказал в эфире канала «Россия 1» военкор Павел Кукушкин.

Карта СВО на 25 июня 2026 года

Карта СВО на 25 июня 2026 года. ВС РФ заняли Ивожанское и продвигаются в Новой Сечи. Фото © Telegram / divgen

Украинцев призывают депортировать из Польши

Независимый депутат польского сейма Януш Ковальский призвал к выселению украинцев.

— Польские политики должны встать на сторону поляков и на ближайшем заседании сейма отменить все привилегии для украинцев. И начать программу высылки украинцев из Польши на Украину. Все должны вернуться туда, — написал Ковальский в социальных сетях.

Польские политики продолжают делать заявление в антиукраинском тоне. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер и вовсе предрёк поражение Киева. Всему виной расцвет праворадикальной идеологии на Украине.

— Это Зеленский испортил эти отношения, это Зеленский не собирается их восстанавливать. Украина продолжает идти этим бандеровским курсом, и всё это плохо закончится для Украины, — заявил Миллер.

Ультиматум Лаврова: Переговоры без прекращения огня

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на переговоры с Украиной при условии, что войска должны будут остановиться.

— Всё равно нам говорят: «Вот давайте прекращение огня по линии соприкосновения, и тогда потом переговоры». Нет, мы так уже делали, — сказал Лавров.

По его словам, в ходе переговоров по Украине представители России никому не будут доверять.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 24 июня.

Авторы Даниил Черных