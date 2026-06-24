Новости СВО 24 июня: Освобождение Константиновки и штурм Казачьей Лопани, поручения Путина и ультиматум Лаврова по новым территориям Оглавление Сумская область 24 июня: работа ТОС по Краснополью Харьковская область 24 июня: штурм Петро-Ивановки и Казачьей Лопани ДНР 24 июня: бои в Константиновке Карта СВО на 24 июня 2026 года Защита российских регионов: поручения Путина Москва готова к переговорам: условия России Армия России продвигается в ДНР, Сумской и Харьковской областях, правительством поручено минимизировать последствия атак ВСУ, Путин и Лавров назвали условия заключения мирного соглашения — дайджест Life.ru. 23 июня, 21:07 Армия России зачищает Константиновку. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Сумская область 24 июня: работа ТОС по Краснополью

ВС РФ за сутки уничтожили в Сумской области свыше 150 украинских военнослужащих, а также бронемашину, внедорожники, грузовики, миномёты, БПЛА и НРТК.

Армия России продвигается в Новой Сечи и Иволжанском. Идут бои в районе Покровки. В районе Краснополья, по направлению к которому наступают российские войска, по противнику нанесён удар из тяжёлых огнемётных систем.

Харьковская область 24 июня: штурм Петро-Ивановки и Казачьей Лопани

Армия России штурмует несколько населённых пунктов Харьковской области. В районе Петро-Ивановки противник выбит из нескольких опорных пунктов. Фиксируется продвижение в Казачьей Лопани. Украинское командование перебросило в регион дополнительные подразделения БПЛА, составленные из тех, кому ещё нет 20 лет.

— Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад, — сообщили в группировке «Север».

Расчёт гаубицы «Мста-Б» группировки «Центр» разгромил пункт управления беспилотными летательными аппаратами формирований ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 24 июня: бои в Константиновке

ВС РФ заканчивают освобождение Константиновки. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

— Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там ещё в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается, — рассказал глава государства.

Временно исполняющий обязанности командира батальона 1194-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным Юса сообщил, что в городе проводится зачистка. Отступать ВСУ уже некуда, так как все пути выхода находятся под контролем российских войск.

— Противник не сообщает своим военнослужащим, что они окружены. Как обычно, им до последнего внушают, что всё под контролем. Но реальность иная. Многие пленные провели на позициях по 4–5 месяцев и больше, не имея представления о реальной обстановке. Они удивляются, увидев, насколько велико присутствие российских сил, — отметил Юса.

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что противник скрывается в частном секторе на окраинах города. Вероятно, после Константиновки ВС РФ приступят к операции по освобождению Краматорска.

— Операция по освобождению Константиновки близка к своему завершению, а это приближает нас к Краматорску, — говорит военкор Павел Кукушкин.

Карта СВО на 24 июня 2026 года

Карта СВО на 24 июня 2026 года. ВС РФ штурмуют Казачью Лопань. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Защита российских регионов: поручения Путина

Президент России Владимир Путин поручил свести к минимуму последствия атак ВСУ. Российский лидер заявил, что противник, теряя территории, наносит удары по гражданской инфраструктуре. Украина пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и сорвать туристический сезон.

— Прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий, — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

Москва готова к переговорам: условия России

Российская Федерация готова возобновить переговоры с Украиной. Условия мирного соглашения озвучил Владимир Путин.

— На базе договорённостей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел, — заявил президент России.

Более подробно условия Москвы озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что Владимир Зеленский, предлагая переговоры, выдвигает невыполнимые условия.

— Необходимо обеспечить на практике нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Именно такой статус закреплён в её декларации о независимости, и именно в таком статусе Россия и все остальные признали украинское государство. Надо гарантировать отмену дискриминационных законов против русского языка и канонического православия, признать новые геополитические реалии по итогам свободного волеизъявления населения Крыма, Донбасса и Новороссии, — рассказал Лавров.

Схожие условия выдвигались в Стамбуле в 2022 году, однако Киев вышел из переговоров, потеряв территории и более миллиона человек.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 23 июня.

Авторы Даниил Черных