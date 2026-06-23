Новости СВО 23 июня: Штурм Константиновки и Красного Лимана, ТОС выжигают позиции ВСУ под Сумщиной, крах надежд Зеленского на Лондон Оглавление Сумская область 23 июня: закрепление в Иволжанском ДНР 23 июня: бои в Константиновке и Красном Лимане Карта СВО на 23 июня 2026 года Миграционный коллапс: лишь половина беженцев хотят вернуться на Украину ЕС отказался от роли посредника в переговорах с РФ Отставка Стармера: Зеленский ищет замену Лондону ВС РФ берут под контроль районы Константиновки и Красного Лимана, ВСУ теряют позиции в Иволжанском, украинцы не хотят возвращаться на родину, ЕС отошёл от диалога с Москвой — дайджест Life.ru. 22 июня, 21:07 ВС РФ окружают Славянск и Краматорск. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 23 июня: закрепление в Иволжанском

Армия России продвигается вглубь Сумской области. Нанесены удары по технике и личному составу ВСУ в районах Горки, Песчаное, Хотень и Могрица.

В Иволжанском российские подразделения продвинулись, заняли несколько домов и закрепились на достигнутых рубежах. Продолжаются бои у Михайловки и Покровки. У Лесного по позициям украинских военных отработали тяжёлые огнемётные системы.

Суточные потери украинских вооружённых формирований превысили 150 человек. Уничтожены миномёт, станция РЭБ «Дамба», экскаватор, пикапы, грузовики, БПЛА и НРТК.

ДНР 23 июня: бои в Константиновке и Красном Лимане

У украинского командования не получается скрыть реальное положение дел в Константиновке. Здесь ВС РФ завершают операцию по освобождению города. Южная группировка взяла под свой контроль ещё 103 дома. Флаг России уже развевается над Преображенской улицей, находящейся на северной окраине.

— Константиновка — южный бастион главного укрепрайона ВСУ в Донбассе и ключ к Славянско-Краматорской агломерации. Контроль над городом открывает направление на Дружковку, Краматорск и Славянск, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Подразделения 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» продвигаются в южных и юго-западных районах Красного Лимана. Видео © Telegram / mod_russia

Авторы канала «Военная хроника» считают, что у российского командования есть возможность начать наступление на Краматорск в обход Дружковки.

— Теоретически ничто не мешает российским силам запереть гарнизон ВСУ в двух Дружковках в огневой мешок и параллельно развивать наступление на Краматорск. Однако в случае выбора манёвра с обходом именно Алексеево-Дружковка и соседняя с ним Дружковка, расположенные аккурат по прямой линии от Константиновки, станут главным препятствием для полноценного окружения Краматорска с южного фланга, — говорится в публикации «Военной хроники».

Бойцы 25-й армии освобождают Красный Лиман. В этом городе ВС РФ работают малыми группами.

— Тактика штурмовых групп строится на действиях малыми группами — это позволяет эффективно прорабатывать как многоэтажки, так и частный сектор, — отмечает военкор Евгений Поддубный.

Карта СВО на 23 июня 2026 года

Карта СВО на 23 июня 2026 года. Подразделения 25-й армии продолжают зачищать Красный Лиман. Фото © Telegram / divgen

Миграционный коллапс: лишь половина беженцев хотят вернуться на Украину

Исследовательская компания Gradus провела опрос среди украинцев, покинувших родину, и выяснила, что только 53% вынужденных переселенцев рассматривают возможность возращения домой. За год число желающих вернуться на Украину снизилось на 15%.

Среди причин, по которым украинцы не собираются на родину, выделают негативное отношение к переселенцам. Кроме того, эмигранты недовольны уровнем безопасности и работой государственных структур.

ЕС отказался от роли посредника в переговорах с РФ

Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС не может быть посредником при переговорах Москвы и Киева. Всему виной позиция объединённой Европы.

— ЕС не хочет быть посредником, он стоит на стороне Украины и поддерживает Украину, — заявил Кошта.

При этом чиновник утверждает, что Россия не готова к мирным переговорам, хотя в Москве уже много раз говорили о готовности заключить мирное соглашение.

Отставка Стармера: Зеленский ищет замену Лондону

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку. Один из главных союзников Украины продержался на своём посту чуть больше 700 дней. Владимир Зеленский отреагировал на это событие.

— Кир, спасибо вам за наше сотрудничество, вашу поддержку и совместные решения, которые помогли укрепить нашу Европу и нашу систему защиты жизни. Соединённое Королевство было, есть и останется одним из мировых лидеров. Мы на Украине высоко ценим Великобританию, и каждая наша встреча, каждый наш разговор всегда были по-настоящему содержательными, — написал Зеленский в социальных сетях.

Зеленский подчеркнул, что Стармер остаётся желанным гостем на Украине. Возможно, для него уже готово место в Незалежной. У Киева есть опыт назначения бывших западных чиновников на важные посты. Например, бывший госсекретарь США и экс-директор ЦРУ Майк Помпео получил работу в компаниях «Киевстар» и Fire Point.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 22 июня.

Авторы Даниил Черных