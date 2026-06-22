Новости СВО 22 июня: Встречные бои в Шостке, штурм Красного Лимана, ФАБы парализовали логистику в Запорожье, Зеленский унижен в США и Польше Оглавление Сумская область 22 июня: Прорыв у Новой Сечи и Бачевска, ВСУ несут потери ДНР 22 июня: Зачистка Красного Лимана, бои за Кривую Луку и Каленики Харьковская область 22 июня: Плацдарм у Радьковки, бои в Казачьей Лопани Запорожская область 22 июня: ФАБы парализовали Днепрогэс и Преображенский мост Карта СВО на 22 июня 2026 года Трампу советовали не пускать Зеленского в Белый дом Польша блокирует «Укрпочту»: Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла «Север» штурмует Бачевск, расширение плацдарма в Радьковке, блокада Запорожья, ВСУ отступают под Харьковом, Польша не пускает украинскую почту — дайджест Life.ru 21 июня, 21:07 ВС РФ освобождают несколько городов в ДНР. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Сумская область 22 июня: Прорыв у Новой Сечи и Бачевска, ВСУ несут потери

Штурмовики «Севера» с тяжёлыми боями проламывают оборону врага в Сумской области. Чтобы сдержать натиск Армии России, украинское командование бросило в бой 29-ю отдельную танковую бригаду. Подразделение наспех собирали осенью 2025 года из 29-го отдельного танкового батальона.

— В Сумском районе штурмовики ВС РФ продвинулись на восемнадцати участках — до 700 метров. При этом в районе села Новая Сечь украинские боевики оказывают ожесточённое сопротивление, массово применяя артиллерию и дроны, — передают авторы канала «Северный ветер».

Наиболее тяжёлые потери противник несёт в Шосткинском районе у Бачевска, где идут встречные бои. В Краснопольском районе «северяне» продвинулись до 300 метров в лесных массивах у Михайловки и Покровки.

ДНР 22 июня: Зачистка Красного Лимана, бои за Кривую Луку и Каленики

Генеральное сражение за Донбасс развивается в пользу Российской армии. На Славянском направлении бойцы 3-й армии ВС РФ успешно развивают наступление в Кривой Луке и Калениках, передаёт военный аналитик Анатолий Радов.

— В Красном Лимане штурмовики 25-й армии планомерно продвигаются в северо-западной части города. Только за минувшие сутки подразделения 31-го и 37-го полков 67-й дивизии овладели 12 опорными пунктами противника и зачистили 53 здания, — сообщил военкор Евгений Поддубный.

Поддержку штурмовикам оказывает авиация: истребитель Су-34 уничтожил пункт временной дислокации 63-й механизированной бригады ВСУ в районе посёлка Щурово.

Операторы БПЛА уничтожают технику и личный состав ВСУ у Красного Лимана. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область 22 июня: Плацдарм у Радьковки, бои в Казачьей Лопани

«Северяне» продолжают методично отодвигать фронт, нанося удары по резервам противника в районах Харькова, Кленового, Лосевки, Митрофановки, Белого Колодезя и других населённых пунктов. Подтверждённые потери врага за сутки здесь превысили 60 человек.

— На Купянском направлении сохраняются интенсивные городские бои. Севернее Купянска Армия России расширила зоны контроля в районе Радьковки. На Двуреченском плацдарме ВС РФ давят в сторону Кутьковки, Долгенького и Петро-Ивановки сразу с нескольких направлений, — сообщает военкор Евгений Лисицин.

В Казачьей Лопани штурмовики продвинулись вглубь застройки ещё на 100 метров. На Волчанском направлении зафиксировано продвижение на десяти участках до 750 метров, стрелковые бои идут в лесопосадках у Покаляного, Караичного и Волоховки.

На Рубцовском направлении силы 20-й армии группировки «Запад» успешно отразили две контратаки штурмовых групп противника в районах Карповки и Ольговки, уничтожив до 15 боевиков и удержав все позиции, говорится в сообщении канала «Оперативный простор».

Запорожская область 22 июня: ФАБы парализовали Днепрогэс и Преображенский мост

Вечером 20 июня авиация ВКС РФ нанесла серию сокрушительных ударов по ключевым транспортным узлам региона Запорожской области. Применение 12 планирующих авиабомб позволило парализовать логистику противника в регионе.

— По предварительным данным, временно выведены из строя все ключевые автомобильные и железнодорожные переправы, включая мост через дамбу Днепрогэса и комбинированный Преображенский мост, — делится деталями военный обозреватель Юрий Подоляка.

Движение между двумя берегами Днепра полностью перекрыто, что вызвало мощнейший логистический коллапс. Параллельно зафиксирован точный прилёт по железнодорожной станции Запорожье-1, где в этот момент разгружались военные эшелоны противника, а также по территории Кушугумского известкового завода, где ВСУ прятали системы ПВО.

Карта СВО на 22 июня 2026 года

Карта СВО на 22 июня 2026 года. Армия России наступает у Кривой Луки. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Трампу советовали не пускать Зеленского в Белый дом

Главным противником Зеленского в США оказался министр финансов Скотт Бессент. Это следует из книги журналистов New York Times о второй администрации Трампа.

Высокопоставленный чиновник даже советовал американскому лидеру не пускать главу киевского режима в Белый дом, пока последний не подпишет сделку по добыче ископаемых на Украине.

— Я имел дело с этим маленьким ублюдком. Он хитрый. Для европейцев — как ребёнок с особыми потребностями. Ведёт себя как Мистер Бин под наркотиками, — заявил Бессент.

Польша блокирует «Укрпочту»: Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла

На протяжении уже двух месяцев польская таможня блокирует транзит автомобилей «Укрпочты». При этом Варшава не называет причины, которые послужили этому.

— Мы вынуждены направлять транспорт в объезд Польши — через Венгрию и Словакию, — сказал глава организации Игорь Смелянский.

Отметим, что отношения между Варшавой и Киевом стремительно ухудшаются. Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского высшей госнаграды — ордена Белого орла. Глава киевского режима отправил медаль почтой.

Следом экс-премьер республики Лешек Миллер потребовал от Украины вернуть не только орден, но ещё и вооружение: танки, самолёты и оружие.

Глава МИД соседнего государства Сибига заявил, что ненависть поляков к украинцам растёт. В качестве примера он привёл участившуюся агрессию в школах к детям.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 21 июня.

Авторы Артём Артёмов