Новости СВО 21 июня: пали кварталы Красного Лимана и Контантиновка, ВКС РФ бомбят пригород Запорожья, Макрон раскрыл план Трампа по Украине Оглавление Сумская область 21 июня: уничтожение операторов БПЛА 101-й ОБр ТрО ДНР 21 июня: зачистка Красного Лимана и Константиновки Харьковская область 21 июня: ВС РФ давят противника в Кондрашовке Запорожская область 21 июня: авиация ВС РФ бьёт по посёлку – спутнику Запорожья Карта СВО на 21 июня 2026 года Трамп хотел отдать России всю Украину Поляки хотят быть рядом с Зеленским на переговорах с Россией «Северяне» рвутся в Сумскую область и Кондрашовку, большая часть Константиновки под контролем России, ВСУ бегут из Рай-Александровки, Польша хочет сесть за стол переговоров с Россией — дайджест Life.ru 20 июня, 21:07 ВС РФ берут под контроль два города в ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 21 июня: уничтожение операторов БПЛА 101-й ОБр ТрО

Штурмовики группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь Сумской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Белополья, Храповщины, Ястребиного, Большого Прикола, села Лебедево, Суходола, Кирияковщины, Житейского, Краснополья и посёлка Хотень.

— В Сумском районе наши штурмовики продвинулись на девятнадцати участках до 800 метров. Продолжаются стрелковые бои в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях населённых пунктов, — сообщают авторы ресурса «Северный ветер».

На подступах к Уланову в результате ожесточённого боя взяты в плен двое украинских боевиков 210-го штурмового полка. При этом в составе 101-й ОБр ТрО полностью выбиты подразделения беспилотных систем — их командование пытается восполнить дефицит за счёт вербовки дезертиров через соцсети.

В Шосткинском районе продолжаются бои в Бачевске, а в Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись до 200 метров в лесах и вдоль железной дороги у сёл Михайловка и Майское, сорвав контратаки противника из 119-й бригады Теробороны.

ДНР 21 июня: зачистка Красного Лимана и Константиновки

Котёл сжимается вокруг группировки ВСУ в Красном Лимане. 25-я армия наступает восточнее Щурова — посёлка примерно в пяти километрах юго-западнее города.

— При активном применении ударных дронов штурмовые подразделения группировки «Запад» продвигаются в лесном массиве национального парка «Святые горы», — передают авторы канала «Оперативный простор».

В самом Красном Лимане только за неделю бойцы 67-й дивизии взяли 37 опорных пунктов и зачистили 251 здание.

Под контроль РФ перешёл храм Иверской иконы Божией Матери, а также кварталы Северного, Центрального, Коммунального и Южного районов. Наши силы вышли к станции Зелёный Клин, а удары фугасными авиационными бомбами по мосту через Северский Донец отрезали остатки украинских сил в высотках на юге города от снабжения.

— Зачистка и освобождение Красного Лимана — вопрос времени. Контроль над этим городом открывает прямой путь на Славянск с северо-восточной стороны. С востока, со стороны Рай-Александровки, Славянск уже поджимает группировка «Юг». Генеральное сражение за Донбасс, по сути, уже идёт. Но пока рано говорить, сколько оно продлится, — подчеркнул военный корреспондент Александр Коц.

При этом авторы канала «Военная хроника» сообщают, что ВСУ уже из-за острого дефицита сил отходят из Рай-Александровки за канал Северский Донец – Донбасс. Это даёт ВС РФ возможность выйти на Райгородок, где расположен ключевой водозаборный узел, способный вернуть воду в Донецк.

В самой Константиновке большая часть города уже под контролем России, локальные бои идут на северной окраине, а ВСУ из-за нехватки людей пытаются сдерживать накат исключительно дронами.

Армия России штурмует Константиновку. Видео © Telegram / mod_russia

Харьковская область 21 июня: ВС РФ давят противника в Кондрашовке

Силы «северян» уничтожают оборонительные рубежи врага, нанося удары по скоплениям противника в районах Харькова, Терновой, Бугаевки, Избицкого и других пунктов. На Северо-Купянском направлении наши бойцы расширили зону контроля в Кондрашовке, полностью выдавив противника из южной части села, рассказал военный аналитик Анатолий Радов.

— На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на девяти участках до 600 метров. Стрелковые бои продолжаются в сёлах Лосевка, Украинское и в лесных массивах, — сообщается в канале «Северный ветер».

На Великобурлукском участке зафиксировано продвижение до 500 метров в районе Петро-Ивановки, а позиции пограничников противника у Малой Волчьей накрыты ударами тяжёлых огнемётных систем. Кроме того, авиация нанесла массированный удар по 57-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе Белого Колодезя.

Запорожская область 21 июня: авиация ВС РФ бьёт по посёлку – спутнику Запорожья

Российские войска развивают мощный натиск на Ореховском участке. Штурмовые подразделения группировки «Восток» ведут ожесточённые бои за господствующую высоту.

— Прямо сейчас идут сражения за село Любицкое, которое нависает над Ореховом и находится на одной из двух ключевых трасс снабжения гарнизона ВСУ. Его освобождение оставит врага с единственной дорогой на Запорожье, — сообщает канал «Фронтовая птичка».

Одновременно с этим, по данным «Военной хроники», наша авиация начала активно бить управляемыми авиабомбами по пгт Балабино — фактическим «воротам» Запорожья. Удары фиксируются по крупной железнодорожной станции Запорожье-1, куда стягивались резервы украинских боевиков, а также по Кушугумскому известковому заводу, где ВСУ размещали системы ПВО. Очевидно, что авиация пристрелялась и вскоре начнёт массированное поражение целей в черте города.

Карта СВО на 21 июня 2026 года

Карта СВО на 21 июня 2026 года. ВС РФ наступают на Славянск. Фото © divgen

Трамп хотел отдать России всю Украину

Эмманюэль Макрон заявил, что на встрече в Анкоридже Дональд Трамп едва не заключил соглашение с Владимиром Путиным о сдаче территорий Украины, и лишь визит европейской делегации сорвал этот план.

— Встреча на саммите между президентом Трампом и Путиным в Анкоридже, где почти заключили соглашение, чтобы сказать: «Мы отдадим территорию Украины, которая не завоёвана». Затем мы едем делегацией в Вашингтон в августе, чтобы сказать: «Это невозможно, мы стараемся…» Огромный путь пройден. Этот путь — это победа украинцев в их состоятельности и доверии, — сказал французский лидер Макрон.

По его словам, именно европейская делегация объяснила Трампу масштаб цены, которую заплатил Киев в конфликте.

Поляки хотят быть рядом с Зеленским на переговорах с Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск ультимативно потребовал прямого участия Варшавы в любых переговорах Киева с Россией, заявив, что иначе Польша не станет уважать эти договорённости.

По его словам, любые другие форматы встреч между Кремлём с украинскими представителями неприемлемы, потому что не могут присваивать себе право говорить от имени всего Евросоюза.

— Любые решения по Украине неизбежно будут касаться Польши. Поэтому либо переговоры идут через механизмы ЕС, либо Варшава участвует напрямую, — иначе Польша не будет уважать такие договорённости, — заявил Туск.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 20 июня.

Авторы Артём Артёмов