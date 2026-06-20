Новости СВО 20 июня: Штурм Бачевска и падение Юрковки, котёл для ВСУ в Красном Лимане, Зеленский угрожает Лукашенко войной Оглавление Сумская область 20 июня: наступление на Бачевск ДНР 20 июня: взята Юрковка Карта СВО на 20 июня 2026 года Зеленский ставит ультиматум Лукашенко: неделя до войны Трамп отворачивается от Украины, но не украинок Армия России наступает в ДНР, штурмовики ВСУ уничтожены в Сумской области, Зеленский готов начать войну против Белоруссии, скандальное заявление Трампа об украинках — дайджест Life.ru. 19 июня, 21:07 Армия России прорывается к Славянску. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Сумская область 20 июня: наступление на Бачевск

В Сумской области российские войска уничтожили бронемашину International MaxxPro, пикапы, миномёт, станции РЭБ «Нота» и «Дамба», БПЛА и НРТК. Украинские подразделения сократились на 170 человек.

Армия России ведёт бои за Бачевск, Иволжанское, Писаревку и Новую Сечь. Идёт наступление в сторону Краснополья. ВС РФ продвигаются вдоль железнодорожных путей.

— Противник предпринял атаку на позиции «северян» западнее Рясного силами штурмовой группы 157-й ОМБр. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены, — сообщили в группировке «Север».

Операторы БПЛА уничтожили личный состав и технику ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 20 июня: взята Юрковка

88-я бригада ВС РФ освободила Юрковку. Отсюда менее 15 километров до Славянска. Также рядом пролегает трасса М-03, идущая на Изюм.

— Если освободить расположенную чуть севернее Ореховатку, то у противника не останется населенников, прикрывающих восточный фланг города. Кроме того, из Юрковки можно наступать на сёла Заповедное, Василевская Пустошь и Беленькое, чтобы выйти на северные окраины Краматорска и перерезать трассу Н-20, соединяющую его со Славянском, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Продолжаются бои в Красном Лимане. Противника из города выбивают подразделения 25-й армии.

— Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают зачищать город, создавая огневой мешок для остатков украинских формирований и лишая их возможности перегруппировки, — отметил военкор Евгений Поддубный.

Карта СВО на 20 июня 2026 года

Карта СВО на 20 июня 2026 года. ВС РФ освободили Юрковку. Фото © Telegram / divgen

Зеленский ставит ультиматум Лукашенко: неделя до войны

Владимир Зеленский обратился лично к президенту РБ Александру Лукашенко и дал неделю на отвод техники от украинской границы. По его словам, она корректирует удары России.

— На его территории, вдоль двух граничащих с Украиной областей, находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению. Пусть снимет эту технику, пусть её отключит. Думаю, ему будет достаточно недели. Если он этого не сделает, это сделаем мы, — заявил Зеленский.

Угрозы Минску со стороны киевского режима идут уже несколько недель подряд. Дошло до того, что украинские формирования ударили по белорусским детям в Брянской области. Александр Лукашенко на провокации Киева не реагирует.

Трамп отворачивается от Украины, но не украинок

В новой книге-расследовании журналистов The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Суона, посвящённой второму президентскому сроку Дональда Трампа, приводится фраза американского лидера, объясняющая его отношение к Украине.

— Я не большой поклонник Украины. За исключением их женщин. Они постоянно побеждают на конкурсе «Мисс Вселенная», — цитируют журналисты Трампа.

Якобы он это сказал в ходе рабочих переговоров. Стоит отметить, что схожая любовь у него и к жительницам Венесуэлы.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 19 июня.

Авторы Даниил Черных