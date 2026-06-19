Новости СВО 19 июня: Освобождена Рай-Александровка, окружение ВСУ в Красном Лимане, Украине обещают удар возмездия за Москву Оглавление Сумская область 19 июня: разгром ССО у Бачевска Запорожская область 19 июня: наступление на Орехов ДНР 19 июня: ВС РФ взяли Рай-Александровку Карта СВО на 19 июня 2026 года Визит Уиткоффа в Москву: США давят на Киев ради мира Ультиматум Лаврова: регулярные групповые удары по Украине Армия России заняла высоты у Славянска, наступление в Сумской области, Лавров рассказал, как Москва ответит на удары по столице, посланники Трампа собрались к Путину — дайджест Life.ru. 18 июня, 21:07 Армия России наступает в ДНР и Сумской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 19 июня: разгром ССО у Бачевска

ВС РФ уничтожили в Сумской области ещё свыше 160 боевиков, бронемашину «Козак», пикапы, грузовики, квадроциклы, микроавтобус, миномёт, БПЛА и НРТК.

Российские войска уничтожают украинские подразделения в Иволжанском, Писаревке и Новой Сечи. Идут бои в Бачевске. Этот населённый пункт находится на границе с Курской областью.

В Сумскую область Киев перебрасывает группы 73-го морского центра ССО. Это говорит о нехватке сил и желании остановить наступление Армии России.

— Летом 2025 года это элитное подразделение ВСУ уже участвовало в боевых действиях в Сумской области, однако после потерь было выведено на восстановление боеспособности, — заявили в группировке «Север».

Запорожская область 19 июня: наступление на Орехов

Армия России прорывается к Орехову. Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщил о сражении за Любицкое. На этом участке наступает группировка «Восток».

— Бои идут за село Любицкое, которое находится на господствующей высоте, с севера нависает над Ореховом. Также оно находится на одной из двух трасс, которые соединяют гарнизон ВСУ с т.н. большой землёй. С освобождением Любицкого у противника останется только одна трасса, идущая на Запорожье. Но там активно работает наша группировка «Днепр», — рассказал Кукушкин.

Российский БПЛА уничтожил вражеский пункт временной дислокации. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 19 июня: ВС РФ взяли Рай-Александровку

«Южная» группировка ВС РФ освободила Рай-Александровку. Населённый пункт находится в 11 километрах от Славянска и на господствующих высотах, позволяющих увеличить дистанцию работы артиллеристов и дроноводов.

— Из Рай-Александровки можно наступать как непосредственно на Славянск, так и южнее — в сторону трассы Н20, соединяющей его с Краматорском. Если её перерезать, то два крупнейших города на севере ДНР окажутся изолированными друг от друга, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Одновременно с наступлением на Славянск войска продвигаются в Константиновке и Красном Лимане. По данным Министерства обороны Российской Федерации, штурмовики 67-й дивизии ВС РФ заняли несколько опорных пунктов и 48 зданий в Красном Лимане. Боевики из 120-й бригады Территориальной обороны зажаты в районе улиц Главная и Покровская.

— Стоит быть готовым к тому, что командование ВСУ традиционно не станет выводить оттуда войска, поскольку по важности освобождения Красный Лиман играет ключевую роль на всём Славянском направлении, являясь его восточными воротами, — отметил военкор Тимофей Ермаков.

Карта СВО на 19 июня 2026 года

Карта СВО на 19 июня 2026 года. ВС РФ освободили Рай-Александровку. Фото © Telegram / divgen

Визит Уиткоффа в Москву: США давят на Киев ради мира

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер приедут на переговоры в Москву. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

— Оба переговорщика — и Кушнер, и Уиткофф — в ближайшее время посетят Россию. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, будут присутствовать на начале работы по основному соглашению, поэтому конкретные даты визита в Москву пока ещё не определены, — рассказал Ушаков каналу «Россия 24».

Ультиматум Лаврова: регулярные групповые удары по Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров анонсировал удары по подконтрольной Киеву территории. Заявление было сделано на полях саммита Россия – АСЕАН.

— Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность Вооружённых сил Украины. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши Вооружённые силы выполняют её и будут её выполнять, — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что военные уже выполняют приказ президента России.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 18 июня.

Авторы Даниил Черных