Новости СВО 18 июня: Освобождена Кутузовка, прорыв к Доброполью, паника ВСУ на Сумщине, Киев получит возмездие за белорусских детей Оглавление Сумская область 18 июня: бои за Бачевск и отступление ВСУ ДНР 18 июня: освобождение Кутузовки и угроза Краматорску Карта СВО на 18 июня 2026 года Расстрел автобуса с белорусскими детьми: Киев получит возмездие Трамп вернёт санкции на нефть и даст Киеву ракеты для ПВО Армия России пробивается к важному городу в ДНР, наступление на Сумщине, Киев провоцирует Минск, Трамп готов дать Украине лицензию на производство ракет — дайджест Life.ru. 17 июня, 21:07 Армия России готовит окружение Доброполья. Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Сумская область 18 июня: бои за Бачевск и отступление ВСУ

ВС РФ ведут наступление в Сумской области по нескольким направлениям. На границе с Курской бои идут за Бачевск. Также выбивают ВСУ из Иволжанского, Писаревки и Новой Сечи. На этот участок Киев перебросил 3-й армейский корпус.

— Украинские волонтёры пытаются обеспечить их продовольствием из-за нежелания украинского командования на данном участке фронта снабжать самое медийное украинское формирование, — сообщили в группировке «Север» ВС РФ.

Армия России выбивает тыловую инфраструктуру Украины. Мэр Тростянца Юрий Бова заявил, что за одну ночь в городе были уничтожены все АЗС, при этом жертв среди гражданского населения нет.

За сутки российские войска уничтожили свыше 180 боевиков украинских формирований, а также американскую бронемашину HMMWV, пикапы, микроавтобус, миномёты, БПЛА и НРТК.

ДНР 18 июня: освобождение Кутузовки и угроза Краматорску

Операторы БПЛА Южной группировки ликвидировали три пункта управления беспилотниками противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Группировка «Центр» ВС РФ взяла под контроль Кутузовку (Степи). Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что российские войска вклиниваются в оборону противника.

— Что это нам даёт — видно по карте. Опасное вклинивание наших подразделений в оборону ВСУ восточнее Доброполья, — пишет Подоляка.

Военный корреспондент Александр Коц предполагает, что Армия России обходит Доброполье. К этому городу войска идут ещё с одной стороны, что в дальнейшем приведёт к окружению крупной группировки ВСУ.

— Освобождение Кутузовки позволяет двигаться на запад, чтобы перерезать трассу Т0514, соединяющую Доброполье с Краматорском, и выйти на Анновку — северо-восточный пригород райцентра, — рассказал Коц.

Одновременно с наступлением на Доброполье ВС РФ наступают на Краматорск. Военкор Павел Кукушкин напомнил, что перед Краматорском войскам предстоит взять Дружковку.

— На сегодняшний день в некоторых местах мы находимся уже на расстоянии порядка 10 километров от Краматорска. Конечно, наши операторы БПЛА и артиллеристы уже спокойно добивают до позиций ВСУшников в самом городе, — описал Кукушкин обстановку, сложившуюся у Краматорска.

Карта СВО на 18 июня 2026 года

Карта СВО на 18 июня 2026 года. ВС РФ штурмуют Красный Лиман. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Расстрел автобуса с белорусскими детьми: Киев получит возмездие

Украинские боевики ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области. На нём из Гомеля в Геленджик ехала детская футбольная команда. Погибла женщина, сопровождавшая юных спортменов.

— Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения, — заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

Примечательно, что Владимир Зеленский долгое время пытается втянуть Минск в вооружённый конфликт, однако президент РБ Александр Лукашенко не отвечает на провокации.

— Всё больше и больше фактов экстремизма со стороны ВСУ, со стороны режима этого киевского. Причина понятна — когда на фронте ничего не светит, когда понятно уже каждому в мире, что никогда вы Россию военным путём не победите, и остаётся одно. Попытаться расширить зону конфликта, включив туда Белоруссию и всю Европу, потому что одна Белоруссия туда не включится, — рассказал в своём Telegram-канале депутат Нацсобрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

Трамп вернёт санкции на нефть и даст Киеву ракеты для ПВО

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассмотрит запрос Киева о предоставлении лицензии на производство ракет для систем ПВО. Об этом Владимир Зеленский просил в личном письме американскому лидеру.

— Они хотели бы иметь такую возможность. Мы рассмотрим это, — отметил Трамп.

Для России у главы Белого дома очередные санкции. Он готов вернуть ограничения на поставки нефти.

— Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть снова поступает. Поэтому мы отменили санкции, поскольку, очевидно, мы не стремимся препятствовать поставкам нефти. Так что мы можем сделать это в ближайшее время, — заявил президент США.

Послабление были в тот момент, когда воевали США и Иран. Мирное соглашение до сих пор не заключено, поэтому возвращение санкций может быть отложено.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 17 июня.

Авторы Даниил Черных