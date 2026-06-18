Квартира за 120 млн и иконы для ВСУ: Как «правнук» великого Столыпина продал его прах киевскому режиму Оглавление Американец распоряжается могилой Столыпина Смерть в Киеве и завещание реформатора Неродной внук Столыпина против России На Украине решили пока не тревожить могилу русского патриота и реформатора Петра Столыпина. Против переноса праха в Россию выступил уроженец США Николай Случевский, называющий себя его правнуком. Что о нём известно? 17 июня, 21:20 Неродной внук против родной истории: почему американский лже-Столыпин не отдаёт прах реформатора России. Коллаж © Life.ru Фото © Wikipedia, © rocorstudies.org

Американец распоряжается могилой Столыпина

На днях с Украины пришла довольно странная новость: к Владимиру Зеленскому обратился человек, называющий себя правнуком премьер-министра Российской империи Петра Столыпина. Он попросил местную власть сохранить могилу прадеда на территории Киево-Печерской лавры, а не передавать России, как этого сейчас хочется хозяину Банковой.

Этот человек — выходец из семьи премьер-министра — Николай Случевский, который родился в США. В 2010 году он решил переехать в Москву и продолжить дело пращура — изменить сельское хозяйство в стране. Однако в итоге стал активным противником России, поддерживает режим Зеленского и собирает на Западе деньги для Украины.

Уроженец США Николай Случевский. Фото © rocorstudies.org

Похоже, его усилия в сборах средств были более чем эффективными, если киевские власти пошли Случевскому на встречу и объявили о том, что не будут трогать могилу Столыпина до окончания «войны с Россией». Как сказал объявивший об этом генеральный директор национального заповедника Максим Остапенко, «есть просьба людей, которые поддерживают Украину и европейские ценности и являются его родственниками». Такое заявление — это по сути удар под дых украинским турбопатриотам. Особенно если учитывать, что на самом деле Случевский Столыпину не правнук.

Смерть в Киеве и завещание реформатора

Знаменитого царского реформатора застрелили в Киеве в сентябре 1911 года в местном городском театре. Это было уже 11-е по счёту покушение на премьера, и оно оказалось смертельным. Спустя год на народные пожертвования на Крещатике был установлен памятник Столыпину, на котором высекли слова из одной его речи: «Вам нужны великие потрясения — нам нужна великая Россия».

В головах современных киевских идеологов плохо помещается, что русский патриот и реформатор покоится в столице современной Украины. Тем не менее это было сделано согласно его завещанию, в котором была такая строчка: «Я хочу быть погребённым там, где меня убьют». Таким образом местом его захоронения стала Киево-Печерская лавра.

На Украине уже не раз поднимались разговоры о том, чтобы избавиться от праха идейного врага современной Украины, чтящей Мазепу, Бандеру и Шухевича. А ведь кроме такой яркой исторической личности в лавре также покоится прах многих великих русских — Юрия Долгорукого, Ильи Муромца, Нестора Летописца. Все они постоянно напоминают о глубокой общности русской и украинской истории, которую сегодня пытаются переписать.

Живя в России, Николай Случевский занимался созданным им «Столыпинским центром», который должен был объединять бизнес и власть. Фото © Спарк

Неродной внук Столыпина против России

Николай Случевский родился в Калифорнии в 1953 году в семье приёмной дочери старшей дочери Петра Столыпина Марии Петровны Бок. Мать Случевского — Екатерину — семья удочерила, когда ей было чуть более года. Таким образом Николай Случевский не является кровным родственником знаменитого реформатора. Зато по мужской линии он прямой потомок знаменитого русского поэта, писателя и драматурга Константина Случевского.

В России он проработал около десяти лет. В это время он жил в самом центре Москвы — на Садово-Кудринской улице в сталинке, построенной по индивидуальному проекту для сотрудников спецслужб. В распоряжении экспата находилась трёхкомнатная квартира площадью 150 квадратных метров и текущей рыночной стоимостью более 120 млн рублей.

За это время он намеревался изменить сельскохозяйственное устройство России, однако в итоге перешёл на антироссийские позиции. Life.ru изучил разные интервью Случевского западным СМИ и обратил внимание на такие реплики, как «эта Россия уже не выживет» и «нынешняя Россия исчезнет в результате войны» (это об СВО).

По мнению Случевского, история Украины намного древнее русской, при этом последняя слишком «мифологизирована», СВО началась из-за страха руководства России перед «украинским примером свободы и либерализации экономики», и вообще, русские сейчас испытывают «чувство стыда и позора» перед всем миром за проводимую спецоперацию.

По сути, Случевский призывал свою паству жертвовать деньги на помощь Украине. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nicholas.sluchevsky

Впрочем, свои слова он подкреплял и действием. Life.ru нашёл в соцсетях Случевского пост, в котором русский эмигрант призывал своих подписчиков покупать иконы в православной церковной организации, которую он в последнее время возглавляет, обещая отправить вырученные средства на помощь Украине в борьбе с Россией.

При этом тут же потомок белоэмигрантов на голубом глазу говорит, что у него «душа болит за Россию» и что он хочет «возродить историческую родину», создать в ней «эффективное фермерство» и добиться социально-экономического развития регионов.

Такого рода речи в среде профессиональных политологов обычно трактуются как заявка на политические амбиции. Возможно, Случевский уже договорился со своими западными кураторами и украинскими друзьями о своём участии в антироссийских политических проектах.

Авторы Евгений Кузнецов