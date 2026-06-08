«Воевать 500 лет»: Как безумный Корчинский приговорил украинцев к геноциду, пока жена ворует миллиарды Оглавление «Лыцарь» там, уголовник здесь Жена ворует из Охматдета Известный украинский одиозный нацист Дмитрий Корчинский* призвал сограждан «специализироваться на войне» с Россией и воевать 500 лет. Что о нём известно и почему он не жалеет украинцев? 7 июня, 21:45 «Лыцарь» зажигает: пока Корчинский обещает сжечь Москву, его жена ворует миллиарды. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / ivasykus

На днях Дмитрий Корчинский* по сути призвал к тотальному уничтожению украинцев. В интервью одному из киевских телеканалов он заявил, что подписывать мир с Россией не стоит, «соглашения и выборы — не фишка украинцев», и потому «не нужно этим заниматься», лучше «специализироваться на войне».

— [нужно] Воевать. Война в любом случае будет всё время. Пока существует Москва — будет война. Так было последние 500 лет, значит, скорее всего, следующие 500 лет будет так же, — заявил он журналистке.

При том что на сегодняшний момент фронт в зоне проведения СВО с украинской стороны уже трещит из-за нехватки солдат, на Украине вовсю идут разговоры о мобилизации женщин и понижении возраста мобилизации — в Незалежной, похоже, грустную шутку про «войну до последнего украинца» воспринимают как руководство к действию.

Тот же Корчинский* играет в этих пересудах важную роль, проталкивая в медиаполе идеи, которые поразительным образом поддерживают позицию Зеленского и его офиса президента. Даже в Киеве обратили внимание на очередное «переобувание» нациста, мол, теперь этот «идеолог украинства» «сидит на зарплате» у тамошней администрации.

Ранее Корчинский* предлагал понижать призывной возраст до 14 лет — создавать отечественный «гитлерюгенд», ссылаясь на некий «позитивный опыт ряда африканских стран», где местные бандитские формирования заставляли воевать за себя даже 12-летних детей. Требовал запрета на их вывоз с Украины.

— Они [украинские дети] должны вырастать под звуки сирены воздушной тревоги. Они должны вырастать здесь, на Украине, в ненависти к врагам. Они должны осознать, что на их плечи очень скоро ляжет ответственность за Украину, когда погибнут предыдущие поколения, — заявлял Корчинский.

Даже в Незалежной считают, что подобные бредовые высказывания более чем на руку режиму Зеленского. По мнению некоторых всё ещё адекватных местных телеграм-каналов, выступления нациста используются для запугивания населения, чтобы та же инициатива нынешнего президента призывать женщин и 18-летних пацанов выглядела здраво и воспринималась украинцами нормально.

«Лыцарь» там, уголовник здесь

В массовом сознании украинцев 62-летний Дмитрий Корчинский* предстаёт в образе «извечного лыцаря», как любят в Незалежной называть местных турбопатриотов. Он и члены создаваемых им националистических организаций принимали активное участие в боевых действиях против России и её союзников ещё с начала 90-х.

Он воевал на стороне Грузии в её вооружённом конфликте с Абхазией, а позже на стороне ичкерийских бандитов в первую чеченскую кампанию уже непосредственно против России. Был короткий период в 2004 году, когда он неожиданно выступил против «оранжевых» сторонников Виктора Ющенко, но быстро вернулся в привычное состояние ярого русофоба.

Корчинский* неоднократно призывал сжечь Москву, а после очередного такого — сжигать храмы Московского патриархата — в России был объявлен в международный розыск по обвинению по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти по признакам национальности с угрозой применения насилия) и заочно арестован.

Для своих соотечественников он писал книжки, в которых объяснял участие украинских наёмников в конфликтах вокруг России необходимостью получения боевого опыта, хотя даже бывшие соратники по борьбе неоднократно обвиняли его в том, что на участии своих боевиков в горячих точках Корчинский* банально наживался.

Жена ворует из Охматдета

Похоже, в этом есть как минимум доля правды. Стоит вспомнить, как отчаянно боролась за финансовые потоки на восстановление киевской детской больницы «Охматдет» после того, как в неё прилетела ракета украинской ПВО, жена нациста Оксана Корчинская. Там речь шла об умопомрачительных суммах в миллиарды рублей по курсу.

А ранее Корчинскую обвиняли в хищениях на строительстве корпусов медучреждения на сумму в 50 млн гривен (около 100 млн рублей по текущему курсу). Жена нациста, похоже, пользовалась при этом своим положением депутата Верховной рады.

Дама оказалась настолько скандальной, что сумела рассориться даже с главой Радикальной партии Олегом Ляшко, по спискам которой она и прошла в Раду. В итоге тот её обвинил в том, что Корчинские скрывают виллу в Италии, которая не фигурирует в декларации о доходах.

В целом у семьи Корчинских во владении было как минимум пять квартир, четыре из которых в Киеве и одна в Житомире. Есть валютные и долларовые счета, антикварные предметы, а вот автомобили в отчётность почему-то не попали. Возможно, потому, что они не оформлялись на членов семьи, да и доставались им неоднозначными способами.

Несколько лет назад украинские гаишники поймали сына Корчинских* Даниила, рассекавшего по киевским улицам на большом чёрном кроссовере фирмы «Додж». На нём висели прикрученные от другого автомобиля «атошные» номера, а сама машина числилась в угоне.

Когда инспекторы попытались задержать подозрительного водителя, тот позвонил маме. Она прибыла на место в сопровождении бойцов одного из вооружённых формирований своего супруга. Все вопросы решили сразу же на месте — гаишники извинились, а сын поехал домой. Как писали местные газеты, уголовное дело даже не возбуждалось.

Похоже, Корчинский* чувствует себя вольготно на Украине, где народ ежедневно кошмарят «людоловы» ТЦК и полиция. Никто из сограждан не посмеет возразить ему, так как нацист привык решать свои вопросы при помощи собственных вооружённых формирований.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Евгений Кузнецов