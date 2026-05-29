Их предки погубили Киевскую Русь: почему на Украине ненавидят битву на Калке и молчат про 13 убитых князей 803 года назад на реке Калка, на земле современной Донецкой области, произошла битва между войском южнорусских князей и союзных им половецких племён с монголами. Это сражение окончилось тяжелейшим поражением союзников. Почему на Украине так не любят эту дату? 28 мая, 21:20 Битва на Калке стала для Киева началом конца политического доминирования среди русских княжеств.

31 мая 1223 года на реке Калка сошлись в битве войска южнорусских князей и половецких племён с монголами. В сражении погибли не менее 13 князей и 9/10 всего русского войска.

Гордыня князей и крах державы

Если разобраться, предки именно современных украинцев из-за своей гордыни, тщеславия и нежелания поступаться личными интересами во имя общего блага и привели к тому, что в учебниках истории сейчас называется периодом феодальной раздробленности Киевской Руси, а также последующему краху её государственности.

В битве на Калке участвовали князья Киевского, Галицко-Волынского, Черниговского, Турово-Пинского (располагалось на территории современных Украины, Белоруссии и Польши) и Смоленского княжеств. Участие последнего было совершенно понятно — тогда смоляне находились под значительным влиянием киевских князей. Кроме основных сил были отряды из ряда других княжеств с сопредельных территорий.

Победа войска Чингисхана в 1223 году привела к резкому ослаблению военной мощи Киевской Руси и к тому, что спустя 17 лет после поражения на Калке — в 1240 году — монголы уже под предводительством хана Батыя штурмом взяли Киев, поставив крест на нём как на центре русской цивилизации.

Зять не захотел — тесть надавил

Как утверждают летописи, в тот период монголы теснили кочевой тюркоязычный народ — половцев — с востока на запад, подбираясь всё ближе к границам Киевской Руси. С половцами у наших предков отношения всегда были непростыми, но в то же время и очень тесными. Между набегами заключались союзы, князья Руси роднились с ними, выдавая своих дочерей и беря дочерей половецкой знати в жёны. Многие кочевничьи вельможи принимали православие.

Стоит отметить, что прямой угрозы Руси от монголов в тот момент не было, однако терпящие от них одно поражение за другим половцы активно искали поддержки. С этим половецкий хан Котян Сутоевич обратился за помощью к своему зятю — галицкому князю Мстиславу Удатному, женатому на ханской дочери Марии, получившей это имя в крещении. Кстати, в их браке родилась Феодосия (Ростислава) Мстиславна — мать великого князя Александра Невского.

Обращаясь к зятю, хан Котян сказал фразу, которая осталась в летописях: «Нашу землю суть днесь (сегодня) отняли, а вашу заутра (завтра), пришедше, возьмут». Эти слова вместе с богатыми многочисленными дарами сыграли решающую роль в решении князя выступить в поход. Он в свою очередь отправил гонцов во все пределы и в итоге собрал большое войско.

Каждый князь сам за себя

Впрочем, количество не значит качество. Монгольское войско было хорошо обученным, в нём царила жесточайшая дисциплина. К тому же у монголов была отработанная тактика ведения боя. Русские князья же смогли противопоставить им свои немногочисленные хорошо экипированные дружины и крестьянское ополчение, в основном вооружённое топорами и рогатинами.

Однако главная уязвимость войска была в том, что у него не было центрального командования. Каждый из князей сам решал, когда и где ему сражаться. Из-за этого в решающем сражении воевали далеко не все силы южных русичей.

Роковая ошибка гордыни

В принципе, последовавшей трагедии на Калке можно было избежать. Монголы, прознав про собранное войско, прислали в княжью ставку посланников, которые передали сообщение, что цель армии Чингисхана — враждебные им половцы, а князья совсем не враги, и воевать двум народам из-за этих кочевников вряд ли стоит.

Судя по летописям, князья могли воспринять эту информацию как попытку вбить клин между половцами и Киевской Русью. Как бы там ни было, посланники были убиты. Возможно, это сильно разозлило монгольское руководство — князьям прислали новых гонцов, объявивших, что они ждут русское воинство и готовы сражаться. В итоге этот поступок — убийство посланников — дорого обошёлся союзным войскам.

Трагедия на Калке

Когда объединённые русские и половецкие силы подошли к противнику, между князьями вспыхнули разногласия. Половцы под руководством хана Яруна и галицкий князь Мстислав Удатный (или Удалой) настаивали на том, чтобы перейти через реку Калку и атаковать монголов.

В свою очередь киевский князь Мстислав Старый и черниговский Мстислав Святославович решили не переправляться, а разбить лагерь на холме перед рекой и в нём ждать неприятеля. В результате первые пошли в атаку без поддержки и были наголову разгромлены.

Монгольское войско под предводительством прославленных полководцев Чингисхана Джебе и Субедея применило отработанную тактику заманивания противника в «мешок» — когда половцы и княжеские силы, проломив оборону передового отряда монголов, ринулись его преследовать, с обоих флангов их атаковали основные силы противника.

Не выдержавшие атаки половцы ринулись обратно к Калке и фактически снесли шедших за ними русских. Началась сумятица, пользуясь которой армия Чингисхана по сути устроила бойню. Немногочисленные остатки воинства в панике бежали от неприятеля к Днепру.

Доски вместо крови — пир победителей

После разгрома перешедших Калку русичей монголы сами форсировали реку и осадили лагерь киевского и черниговского князей. После трёх дней боёв кочевники Чингисхана пошли на хитрость: пообещали рядовых воинов отпустить по домам, а князьям сохранить жизнь за выкуп. Исторические документы говорят, что знати пообещали не пролить ни капли их крови.

Как только предложение было принято и воинство вышло сдаваться на милость победителя — началась большая резня.

Тогда бегством удалось спастись галицкому князю Мстиславу Удатному — тому самому, кто стал зачинщиком битвы, Даниилу Галицкому, благодаря папе римскому ставшему впоследствии «королём Руси», и Владимиру Смоленскому, с малой дружиной прорвавшемуся с поля боя.

Пленённых Мстиславов — Киевского и Черниговского, а также других князей монголы казнили изощрённо и мучительно. На них постелили доски, на которых воинство Чингисхана устроило пир по случаю победы. Таким жестоким способом их умертвили, сдержав своё обещание «не пролить ни капли княжьей крови».

В целом тогда погибли десятки князей и родовитых бояр Южной и Центральной Руси, в том числе воевода Александр (Олеша) Попович — считается, что именно он стал прототипом былинного богатыря — грозы половцев Алёши Поповича.

После Калки Киеву осталось 17 лет

Битва на Калке, по сути, закончила повествование о Киевской Руси, оставив место для точки, которая была поставлена татаро-монгольским нашествием и взятием Киева в 1240 году. Поэтому современным украинцам, считающим себя старше, главнее и важнее других народов — русских и белорусов, так неприятна эта дата. Именно она привела к концу существования государственного образования, которое они в своих «научных» текстах и публикациях в СМИ считают «Украиной-Русью».

— Конечно, это было тяжёлое поражение для русского мира, а в современной украинской истории поражений быть просто не может. Главное слово тамошней пропаганды — это же «перемога» (по-русски, «победа». — Прим. Life.ru), — считает историк, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. — Таким образом они пытаются дистанцироваться от трагического события, используя определение «руськие князья». Конечно, трудно говорить, что именно предки современных украинцев «оформили» падение Киевской Руси, но участники битвы на Калке, действительно, в основном были из княжеств, чьи территории сейчас большей частью занимает современная Украина.

Только победы, только хайп

Украинская государственность, которой всего-то 35 лет, нуждается в собственной истории и героях, отчего тамошние историки выдумывают разные небылицы про «древних укров», «Украин-море», украинских корнях Будды и Иисуса Христа, а кроме них записывают к себе в активы выдающихся российских и советских деятелей — писателей, учёных, изобретателей — выходцев из Малороссии и УССР.

Причём подобные «заимствования» происходят, только если роль того или иного исторического персонажа или события, им созданного, имеет влияние на весь мир и является безоговорочным свидетельством какого-либо яркого достижения.

Например, в Незалежной в украинцы записали Николая Гоголя и Фёдора Достоевского, в советский период «выдающимся украинцем» стал создатель космической отрасли СССР житомирец Сергей Королёв и неожиданно смолянин Юрий Гагарин. При этом неважно, кем считали себя все эти люди и то, что добывали славу они не для некой свободной Украины, а для большой России.

Все и всё же остальное «незалежных» националистов не интересует, так как не может быть использовано в собственных конъюнктурных интересах. Поэтому сегодня в Киеве снимают мемориальные доски и сносят памятники киевлянину Михаилу Булгакову, а в 2015 году среди бела дня застрелили киевлянина Олеся Бузину — эти люди не мыслили себя украинцами, и к тому же их творчество освещало самые тёмные закоулки лабиринтов построения украинской государственности что в XX, что в XXI веках.

То же и с битвой на Калке — трагическая страница в нашей общей русской истории настолько не вписывается в концепцию «Великой Украины от Сяна до Дона», что место для «Украины-Руси» в ней предсказуемо не нашлось. Даже самые отъявленные русофобские организации типа «Украинского института национальной памяти» скромно говорят, что тогда врагу противостояли «руськие» князья, а не украинские, как обычно пишут в тамошних пропагандистских источниках и даже школьных учебниках.

Авторы Евгений Кузнецов