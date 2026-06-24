«Герань» ударила по украинской газораспределительной подстанции у села Люцерна

Вооружённые силы России нанесли удар по украинской газораспределительной станции в Запорожской области. Об этом 24 июня сообщило Минобороны РФ. Атаку провёл расчёт беспилотника «Герань» по объекту в районе населённого пункта Люцерна.

Видео © Минобороны РФ

В ведомстве пояснили, что ВС РФ продолжают уничтожать объекты, которые снабжают энергией предприятия, работающие на украинский военно-промышленный комплекс.

«ВС РФ продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее российские военнослужащие подошли к населённому пункту Любицкое в Запорожской области и начали бои за его контроль. Подробности боёв и текущая обстановка пока не сообщаются.