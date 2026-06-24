Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 08:23

«Герань» ударила по украинской газораспределительной подстанции у села Люцерна

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Вооружённые силы России нанесли удар по украинской газораспределительной станции в Запорожской области. Об этом 24 июня сообщило Минобороны РФ. Атаку провёл расчёт беспилотника «Герань» по объекту в районе населённого пункта Люцерна.

Видео © Минобороны РФ

В ведомстве пояснили, что ВС РФ продолжают уничтожать объекты, которые снабжают энергией предприятия, работающие на украинский военно-промышленный комплекс.

«ВС РФ продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК», — говорится в сообщении ведомства.

В Армии России анонсировали скорое начало финальных боёв за Донбасс
В Армии России анонсировали скорое начало финальных боёв за Донбасс

Ранее российские военнослужащие подошли к населённому пункту Любицкое в Запорожской области и начали бои за его контроль. Подробности боёв и текущая обстановка пока не сообщаются.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar