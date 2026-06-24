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24 июня, 03:39

В Армии России анонсировали скорое начало финальных боёв за Донбасс

Командир ВС РФ допустил бои у Славянска и Краматорска в ближайшие месяцы

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные прогнозируют начало активных боевых действий в пригородной зоне Славянска и Краматорска в ближайшие месяцы. Об этом заявил командир разведывательно-штурмового отряда «Волки» добровольческого корпуса ВС РФ с позывным Журба, пишет ТАСС. Он входит в состав Южной группировки войск.

«Думаю, в ближайшие месяцы уже будут бои в пригородах этих населённых пунктов», — сказал Журба.

Краматорск и Славянск остаются последними крупными городами в ДНР, которые контролируются Вооружёнными силами Украины. Они формируют ключевую Славянско-Краматорскую агломерацию, являющуюся главным логистическим узлом для ВСУ после потери Мариуполя, Артёмовска и Авдеевки.

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Ранее боец ВС РФ заявил, что охват Краматорска идёт сразу по нескольким направлениям. Российские военные успешно продвигаются к населённому пункту.

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Антон Голыбин
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