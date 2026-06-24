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24 июня, 03:17

Клещи сжимаются: Охват Краматорска идёт сразу по нескольким направлениям

Командир Журба: ВС РФ приближаются к Краматорску с нескольких направлений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Российские войска продолжают развивать наступление сразу по нескольким направлениям, приближаясь к Краматорску. Об этом сообщил командир разведывательно-штурмового отряда «Волки» «Южной» группировки войск с позывным Журба.

«Ситуация стабильна, наши войска уверенно продвигаются вперед с нескольких направлений, охватывая Краматорск», — цитирует Журбу ТАСС.

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Краматорск на протяжении всего конфликта сохраняет критическое значение как главный узел военного управления и тылового обеспечения ВСУ на севере Донбасса, выполняя роль штабного центра и крупнейшего логистического хаба группировки. Через город проходят ключевые железнодорожные и автомобильные артерии, связывающие прифронтовую зону с Днепропетровском и Харьковом, здесь сосредоточены ремонтные базы, склады, госпитали и системы ПВО прикрытия, что делает контроль над Краматорском или его оперативную изоляцию стратегической целью, способной обрушить всю оборону ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации и кардинально изменить оперативную обстановку на восточном театре военных действий.

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Тимур Хингеев
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