Российские военные продолжают продвижение в районе Константиновки. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими.

«Наши ребята сейчас практически добирают Константиновку», — сказал президент.

Константиновку называют ключевым логистическим и оборонительным узлом, открывающим путь к последней крупной агломерации Донбасса, остающейся под контролем ВСУ, — Славянску и Краматорску. Освободив этот город, российские войска смогут перерезать важнейшие трассы снабжения врана (в частности, дорогу на Павлоград) и создать плацдарм для наступления на север. В этом случае украинская группировка будет лишена возможности манёвра.

Ранее Life.ru сообщал, что подразделения Южной группировки войск продолжают наступление в Константиновке в ДНР. За последние сутки российские военные освободили 128 зданий и нанесли серьёзный урон силам противника.