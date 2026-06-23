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23 июня, 11:55

Путин заявил, что ВС РФ «практически добирают» Константиновку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские военные продолжают продвижение в районе Константиновки. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими.

«Наши ребята сейчас практически добирают Константиновку», — сказал президент.

Константиновку называют ключевым логистическим и оборонительным узлом, открывающим путь к последней крупной агломерации Донбасса, остающейся под контролем ВСУ, — Славянску и Краматорску. Освободив этот город, российские войска смогут перерезать важнейшие трассы снабжения врана (в частности, дорогу на Павлоград) и создать плацдарм для наступления на север. В этом случае украинская группировка будет лишена возможности манёвра.

Новости СВО 23 июня: Штурм Константиновки и Красного Лимана, ТОС выжигают позиции ВСУ под Сумщиной, крах надежд Зеленского на Лондон
Новости СВО 23 июня: Штурм Константиновки и Красного Лимана, ТОС выжигают позиции ВСУ под Сумщиной, крах надежд Зеленского на Лондон

Ранее Life.ru сообщал, что подразделения Южной группировки войск продолжают наступление в Константиновке в ДНР. За последние сутки российские военные освободили 128 зданий и нанесли серьёзный урон силам противника.

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Марина Фещенко
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