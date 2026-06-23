ВС РФ освободили почти 130 зданий в Константиновке, ликвидировав группировки ВСУ

Подразделения Южной группировки войск продолжают наступление в Константиновке в ДНР. За последние сутки российские военные освободили 128 зданий и нанесли серьёзный урон силам противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики соединения и части Южной группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населённого пункта», — говорится в сообщении.

За сутки под контроль российских подразделений перешли 128 зданий. Потери украинской стороны, по оценке ведомства, составили до 90 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены 22 автомобиля, артиллерийское орудие, три квадроцикла, станция радиоэлектронной борьбы, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления беспилотниками.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали отводить личный состав и технику с северных и северо-западных окраин Константиновки в ДНР. Такие действия происходят на фоне активного продвижения российских войск в этом районе. Оставленные участки фактически превратились в так называемую серую зону.