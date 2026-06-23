Брошенные позиции и отход без приказа: Армия России выдавливает ВСУ из Константиновки

Украинское командование приступило к выводу подразделений и техники с северных и северо-западных рубежей Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко, отметив, что это происходит на фоне активного наступления российских сил.

По его словам, эти участки фактически перешли в так называемую серую зону. Теперь перед российскими военнослужащими стоит задача провести зачистку территории, чтобы затем официально объявить об освобождении города.

«По моей информации, украинские боевики начали оттягивать силы и средства из Константиновки. По сути, все эти районы перешли в так называемую серую зону. Следовательно, нашим военнослужащим нужно зачистить эти районы для того, чтобы потом заявить о полном освобождении населенного пункта Константиновка», — пояснил эксперт.

Марочко также уточнил, что российские военные планомерно проводят зачистку населённого пункта от разрозненных групп украинских формирований, оставшихся после отхода основных сил. Работа по полному взятию города продолжается.

Ранее командир батальона 78-го мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным ДЗ рассказал о ситуации в Константиновке. Он заявил, что украинские военнослужащие устанавливают мины на позициях своих же солдат, чтобы те не могли выйти из окружения.

Константиновка — это ключевой логистический и оборонительный узел, открывающий путь к последней крупной агломерации Донбасса, остающейся под контролем ВСУ, — Славянску и Краматорску. Овладение этим городом позволит российским войскам перерезать важнейшие трассы снабжения (в частности, дорогу на Павлоград) и создать плацдарм для наступления на север, что фактически лишит украинскую группировку возможности манёвра и сделает оборону всей северной части ДНР нежизнеспособной, приблизив завершение освобождения региона.