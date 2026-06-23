Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 04:20

Брошенные позиции и отход без приказа: Армия России выдавливает ВСУ из Константиновки

Марочко: Киев оттягивает силы с окраин Константиновки из-за давления ВС России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Украинское командование приступило к выводу подразделений и техники с северных и северо-западных рубежей Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко, отметив, что это происходит на фоне активного наступления российских сил.

По его словам, эти участки фактически перешли в так называемую серую зону. Теперь перед российскими военнослужащими стоит задача провести зачистку территории, чтобы затем официально объявить об освобождении города.

«По 40 дней без снабжения»: В ДНР раскрыли, что осталось от группировки ВСУ в Константиновке
«По 40 дней без снабжения»: В ДНР раскрыли, что осталось от группировки ВСУ в Константиновке

«По моей информации, украинские боевики начали оттягивать силы и средства из Константиновки. По сути, все эти районы перешли в так называемую серую зону. Следовательно, нашим военнослужащим нужно зачистить эти районы для того, чтобы потом заявить о полном освобождении населенного пункта Константиновка», — пояснил эксперт.

Марочко также уточнил, что российские военные планомерно проводят зачистку населённого пункта от разрозненных групп украинских формирований, оставшихся после отхода основных сил. Работа по полному взятию города продолжается.

Новости СВО 23 июня: Штурм Константиновки и Красного Лимана, ТОС выжигают позиции ВСУ под Сумщиной, крах надежд Зеленского на Лондон
Новости СВО 23 июня: Штурм Константиновки и Красного Лимана, ТОС выжигают позиции ВСУ под Сумщиной, крах надежд Зеленского на Лондон

Ранее командир батальона 78-го мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным ДЗ рассказал о ситуации в Константиновке. Он заявил, что украинские военнослужащие устанавливают мины на позициях своих же солдат, чтобы те не могли выйти из окружения.

Константиновка — это ключевой логистический и оборонительный узел, открывающий путь к последней крупной агломерации Донбасса, остающейся под контролем ВСУ, — Славянску и Краматорску. Овладение этим городом позволит российским войскам перерезать важнейшие трассы снабжения (в частности, дорогу на Павлоград) и создать плацдарм для наступления на север, что фактически лишит украинскую группировку возможности манёвра и сделает оборону всей северной части ДНР нежизнеспособной, приблизив завершение освобождения региона.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar