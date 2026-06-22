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Регион
22 июня, 10:43

«По 40 дней без снабжения»: В ДНР раскрыли, что осталось от группировки ВСУ в Константиновке

В ДНР сообщили, что в Константиновке у ВСУ осталось до 300 бойцов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

В Константиновке удерживают позиции лишь около 200-300 украинских военных. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ИС «Вести».

Кимаковский отметил, что при этом значительная часть личного состава уже около 40 дней лишена снабжения. Данный факт, по его мнению, свидетельствует о том, что российским подразделениям удалось полностью блокировать все логистические маршруты, обеспечивавшие жизнедеятельность вражеской группировки.

Противотанковая мина снесла укрытие ВСУ вместе с личным составом под Константиновкой
Противотанковая мина снесла укрытие ВСУ вместе с личным составом под Константиновкой

Напомним, ранее стало известно, что российские силы взяли под контроль трассу снабжения и завязали бои в самом центре Константиновки. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что от исхода этих столкновений зависит дальнейшее продвижение к краматорско-славянской агломерации. По его словам, бои шли в районе Горсовета, железнодорожной станции «Дмитриевка» и промзоны, а штурмовые группы продвигались в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок.

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Вероника Бакумченко
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