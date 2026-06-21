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21 июня, 20:09

Противотанковая мина снесла укрытие ВСУ вместе с личным составом под Константиновкой

Инженеры «Южной» уничтожили блиндаж ВСУ миной ТМ-62 под Константиновкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Инженеры штурмовых подразделений «Южной» группировки войск уничтожили блиндаж противника противотанковой миной ТМ-62. Это произошло в районе города Константиновка (ДНР). О результатах боевой работы сообщили в Министерстве обороны РФ.

Минобороны показало уничтожение блиндажа ВСУ под Константиновкой. Видео © Telegram / Минобороны России

«В результате фортификационное сооружение полностью разрушено вместе с укрывавшимися в нём военнослужащими ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Военные инженеры использовали мину ТМ-62 для ликвидации укреплённой позиции украинских формирований. Блиндаж располагался в зоне ответственности «Южной» группировки. Взрыв полностью разрушил укрытие. Находившиеся внутри военнослужащие ВСУ погибли. Минобороны России не уточнило точное количество ликвидированных бойцов противника.

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Ранее сообщалось, что в Константиновке идёт зачистка оставшихся групп ВСУ. Российская артиллерия перерезала противнику последний путь отхода из города, взяв под контроль трассу снабжения в Дружковку.

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Антон Голыбин
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