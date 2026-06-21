ВС РФ поразили «Геранями» хранилище топлива ВСУ в Днепропетровской области

В Днепропетровской области беспилотники «Герань» уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов, снабжавшее технику украинских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, удар был нанесён 20 июня в районе населённого пункта Губиниха. Расчёты задействовали дроны-камикадзе моделей «Герань-2» и «Герань-2 сикер». В Минобороны уточнили, что серия высокоточных попаданий привела к разрушению нескольких объектов хранилища. На месте также зафиксировали мощное объёмное возгорание.

Ранее стало известно, что ВКС России нанесли удар бомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации ВСУ на территории ДНР. Целью было выбрано строение бывшего пансионата, расположенное возле села Щурово на северо-западе республики. Отступившие из Красного Лимана украинские подразделения оборудовали в нём место для размещения личного состава.